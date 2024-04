Václav Klaus: Nevidím debatu o euru, jen výkřiky některých jedinců

Dvacet let v Evropské unii nepovažujeme za úspěšné období, říká Václav Klaus. Řekl to u příležitosti vydání své nové knihy s názvem O Evropě, 30 let polemiky. Knihu vydal jeho Institut Václava Klause a bývalý prezident ji veřejně uvedl před kamerami v tiskovém centru České tiskové kanceláře.

„Jen jsem vyslyšel většinový názor,“ glosuje Klaus fakt, že on byl v devadesátých letech premiérem, který podal přihlášku do Evropské unie, a zároveň byl prezidentem, který v roce 2003 podepsal společně s tehdejším premiérem Vladimírem Špidlou v řeckých Aténách přístupovou smlouvu do EU. Kdyby to mělo být podle jeho názoru, osobně by do Evropské unie nevstoupil, jak podotkl.

„Přístup do Evropské unie byl jenom jeden z mnoha faktorů, které v uplynulých dvaceti letech probíhaly. Ať už pozitivních, nebo negativních.“ Proto je podle něj „strašně těžké“ izolovat, co bylo přínosem nebo hrůzou a negativem našeho členství v Evropské unii.

Evropa za 20 let zahodila demokratické principy

Podle něj v posledních dvaceti letech došlo k „absolutnímu zelenému poblouznění Západu.“ Před vstupem Česka do EU to neexistovalo. Další důležitou novou skutečností je podle bývalého prezidenta masová migrace. A také „genderismus“ a „multikulturalismus“. Podle Václava Klause došlo k „radikálnímu oslabení demokracie.“ Toto všechno prý znemožňuje hodnotit vliv našeho členství v Evropské unii. „Jsem zděšen z triviálních hodnocení, která kolem sebe nepřetržitě slyšíme.“ Více o jeho názorech na Evropskou unii je prý možné se dočíst v jeho nové knize.

Když Česko před dvaceti lety vstupovalo do EU, bylo jedním z hlavních témat i přijetí jednotné měny euro. Jak bývalý prezident vnímá fakt, že Česko ani po dvaceti letech nepřijalo jednotnou evropskou měnu? „Už jsem před eurem varoval dávno předtím, než euro vzniklo,“ uvedl Klaus při prezentaci své knihy na dotaz newstream.cz. Už tehdy prý podle něj byla společná měna vhodná pouze pro entitu, která měla podobnou ekonomickou výkonnost.

„O tom jsme diskutovali už v polovině devadesátých let.“ Někteří účastníci těchto diskusí podle něj už tenkrát připouštěli, že Evropská unie není optimální jednotnou měnovou zónou. A že spojení jednotlivých měn nezpůsobí zrychlený růst? Tyto úvahy trvaly prý ještě v prvních letech po vzniku eura na přelomu tisíciletí. „Homogenizace Evropské unie nenastala ani po přijetí eura,“ zhodnotil Klaus.

Co říká bývalý prezident na současné oživlé debaty o přijetí eura, které se rozpoutaly v Česku? „U nás se nerozpoutala debata. Nejsem svědkem žádné debaty. Rozpoutaly se politické výkřiky některých jedinců z některých politických stran. To s diskusí o přijetí eura nemá absolutně nic společného.“

