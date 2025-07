Výroba v Česku se propadla. V Evropě rostla

Průmyslová výroba v Evropské unii v květnu meziměsíčně vzrostla o 1,5 procenta, zatímco v dubnu o 1,6 procenta klesla. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. V Česku se výroba o 1,6 procenta snížila, zatímco v dubnu o 0,9 procenta vzrostla.

V meziročním srovnání se výroba v Evropské unii zvýšila o 3,7 procenta, zatímco v dubnu to bylo o 0,2 procenta. V Česku průmyslová produkce v květnu vykázala meziroční nárůst o 2,2 procenta. Růst tak zrychlil z dubnových dvou procent.

V eurozóně se průmyslová výroba meziměsíčně zvýšila o 1,7 procenta. Překonala tak očekávání analytiků, kteří počítali s růstem o 0,9 procenta. O měsíc dříve naopak o 2,2 procenta klesla. Meziročně se potom v květnu o 3,4 procenta zvýšila, její růst tak zrychlil z dubnových 0,2 procenta.

Průmysl v eurozóně se několik let potýkal s problémy, protože vysoké náklady na energie, konkurence z Číny a nevýrazná domácí poptávka citelně snižují tržby. Dva roky trvající recese v tomto odvětví by se nyní podle analytiků mohla chýlit ke konci, změnit to ale může hrozící eskalace obchodního napětí se Spojenými státy.

Americký prezident Donald Trump chce od 1. srpna dovoz zboží z EU zatížit 30procentním clem, pokud se do té doby nepodaří dosáhnout dohody. Podle analytiků by mohlo uvalení plošného cla zpomalit roční růst české ekonomiky zhruba o jeden procentní bod.

