David Ondráčka: O co se hraje v červnových volbách do EU

EU volby jsou důležité, ovlivňují politické mantinely, ve kterých bruselská evropská politika v dalším období pojede. Výzev je spousta a složitých, ekonomických, sociálních i geopolitických, nebo řešit rozšíření unie o nové členy. Do toho se přidává nervozita z možného návratu Trumpa a spolupráce s USA, a krátkodobě třeba už v červenci, jak bude EU předsednicky řídit Orbán.

Europoslanci samozřejmě mají určitý vliv na směrování celé unie, ale primárně to musí umět hrát uvnitř svých klubů, aby si dokázali získat aspoň nějaký vliv na důležité agendy. Záleží na šikovnosti a aktivitě budoucích českých europoslanců, jaký vliv si uvnitř skutečně urvou.

Volby druhého řádu

V naší domácí kampani sice jde o celostátní politický souboj, ale jsou to volby druhého řádu. Upřímně není tak zásadní, jestli některá politická strana získá o 1 mandát europoslance víc nebo méně z těch českých 21. Z těch celkových 751 to je pořád zlomek. Spíš jde o větší hru nad složením Evropské komise a tady vyjednávání portfolia pro českého komisaře hraje svou roli. Klíčovou institucí uvnitř pořád je a bude Evropská rada, kde premiéři členských zemí hledají shodu a dávají Komisi politické zadání, na čem má pracovat a co má připravit. To se nemění.

EU volby samotné jsou na domácím politickém hřišti volby druhého řádu. Do Bruselu se někdy posílají vysloužilí politici, anebo ti doma hůře uplatnitelní. Pro politické strany jsou důležité pozice doma, proto investují mnohem více peněz do kampaně do krajských voleb a všechno směřuje na příští rok na volby sněmovní. EU volby ani nejsou reálným volebním průzkumem volebních preferencí, protože přijde tak 30 procent voličů a ke sněmovním pak třeba 68 procent. Takže se z toho ani moc nedá odvodit, jak si strany vlastně stojí. Pokud by ale někdo nový přelezl 5 procent a 1 euromandát urval, bylo by to povzbuzení a získal by určitou mediální relevanci.

Bizarní navíc je, že české politické strany jsou často v EU parlamentu v politických klubech, kam úplně nepatří. Takže poslanci SPOLU na jedné kandidátce se možná po volbách rozdělí do různých klubů. Anebo Piráti a STAN skončí spolu s ANO v klubu liberálů. To může hrát roli při jejich pozičních bitvách o větší vliv, přes pozice ve výborech a komisích.

Politicky mrtvý Visegrád

Uvnitř EU by Česko mělo hledat nová partnerství, která ji umožní prosazovat reálné národní zájmy. Je zřejmé, že V4 je na mnoho jet (pokud ne navždy) politicky mrtvá. Hlavně Polsko ji nepotřebuje a obrací svůj zájem na Výmarský trojúhelník (Německo, Francie, Polsko), a my zůstáváme lehce jako kůl v plotě. Takže je nejvyšší čas hledat uvnitř EU spojence k prosazení našich zájmů.

Jako vždy jde v poslední řadě o peníze, čili se roztočí další kolo bitvy o EU fondy a jejich budoucnost. Ať už těch kohézních a jak na ně, tak i nad nějakým příštím Národním plánem obnovy navázaným a podmíněným provedenými reformami. A Česko bude brzo čistý plátce do EU, do bude důležitý moment.

Co chce Orbán, který od července přebírá předsednictví Rady EU

Populista Orbán si chce půl rok v čele EU užít. Hraje to dlouhodobě výrazně na sebe, působí trochu jako trojský kůň v EU. Zpomaluje rozhodování EU, blokuje řadu věcí a obvykle to pak zobchoduje výměnou za uvolnění peněz. A chce to využít pro svou agendu, využít momentum, které mohou udělat EU volby, a následně asi nesnadné formování Evropské komise. Ta bude patrně poměrně rozdělená, kdy v ní pravděpodobně bude klidně i 5 komisařů nominovaných jejich státy, kteří budou obvykle proti čemukoliv. To dříve nebývalo, vyžaduje to další práci na hledání kompromisu, a nebude to mnohdy snadné.

Nervozita z Trumpa

Nervozita z možného zvolení Trumpa je v Bruselu poměrně velká. Pokud by se vrátil do Bílého domu, určitě by to posílilo jak extrémní pravici, tak různé antievropské síly. A naprosto nevypočitatelný Trump by dělal nevypočitatelné kroky, ať už kolem války na Ukrajině, vzájemného obchodu nebo NATO. Evropa se bude muset spoléhat více na sebe a své zájmy, obchodní i bezpečnostní.