Expremiér Fico se otáčí zády, slovenské migy Ukrajině dát nechce

Nejsilnější opoziční slovenská strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica dnes kritizovala případné předání slovenských stíhaček MiG-29, o které ve čtvrtek oficiálně požádal premiéra Eduarda Hegera ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Fico ohlásil, že opozice se pokusí příští týden prosadit ve sněmovně usnesení, kterým parlament odevzdání migů odmítne. Heger v reakci Fica kritizoval a řekl, že bývalý trojnásobný premiér se otáčí zády vůči vraždění nevinných lidí na Ukrajině. Slovenské ministerstvo obrany potvrdilo, že jedná o další vojenské pomoci Ukrajině; podle ministra obrany Jaroslava Nadě by za bitevníky země mohla dostat finanční nebo nefinanční náhradu.

Směr-SD dlouhodobě vystupuje proti dodávkám zbraní na Ukrajinu a kritizuje protiruské sankce, které EU a západní země zavedly v reakci na invazi Ruska na Ukrajinu. O konfliktu na Ukrajině Fico hovoří jako o válce mezi Spojenými státy a Ruskem. Ficova strana je podle sondáží druhou nejpopulárnější stranou v zemi. Na Slovensku budou na konci září předčasné volby.

„Další vyzbrojování Ukrajiny nepřinese nic jiného než statisíce mrtvých. Navrhujeme, aby Národní rada vyslovila nesouhlas s jakoukoliv formou odevzdání bojových letadel MiG-29 Ukrajině,” řekl Fico. Slovenské vládní politiky označil za americké poskoky a prezidentku Zuzanu Čaputovou za americkou služku. Řekl také, že nechápe výroky zvoleného českého prezidenta Petra Pavla, že Ukrajina by se měla stát členem NATO.

Podle Fica posílání zbraní do válečného konfliktu, se kterým Slovensko nemá nic společného, je zásadní otázkou zahraniční politiky země, ve které Hegerova vláda po prosincovém pádu přišla podle ústavy o pravomoci. Naď toto vyjádření Fica odmítl. Dosluhující kabinet loni po krizi v koalici ztratil většinu ve sněmovně.

Místo zbraní deky a čaj

Zelenskyj požádal Hegera o dodávky stíhaček MiG-29 na schůzce ve čtvrtek v Bruselu. Slovenský premiér uvedl, že se žádosti pokusí vyhovět. Po návratu z Bruselu Heger kritizoval Fica za to, že by Ukrajincům posílal pouze humanitární a nikoliv vojenskou pomoc.

„Je ostudou, že trojnásobný premiér reaguje formou, že jim chce poslat deky a teplý čaj, když umírají pod palbou raket. Je to úplný cynismus. Zcela se otáčí zády k vraždění a zabíjení nevinných lidí. Jeho politika nás může dostat do mezinárodní izolace,” reagoval Heger na Ficovy výroky. Dodal, že na uzemněné migy Slovensko nemá náhradní díly, stroje ale mohou zachránit životy na Ukrajině.

Slovensko se po ruské invazi na Ukrajinu rozhodlo předčasně ukončit provoz své desítky migů ze sovětské éry. Loni v létě pak s Českem a Polskem podepsalo deklaraci, na jejímž základě obě tyto země pomáhají se zajištěním ochrany vzdušného prostoru Slovenska, jež zatím nedostalo objednané nové americké stíhačky F-16.

Naď na tiskové konferenci s Hegerem doplnil, že Ukrajina má kapacity na to, aby mohla opravit stroje MiG-29 ze Slovenska. Naznačil, že by Bratislava mohla poslat na Ukrajinu také systémy protivzdušné obrany Kub ze sovětské éry; ve čtvrtek ministerstvo obrany oznámilo, že Slovensko dostane od Německa darem dva systémy protivzdušné obrany Mantis.

Slovenské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že dál jedná se spojenci a Ukrajinou o další pomoci této zemi. Podle něj k hlavním požadavkům nyní patří letecké systémy, zařízení protivzdušné obrany a těžká pozemní technika. Slovensko svému východnímu sousedovi už pomohlo také vojensky. Ukrajině předalo například systém protivzdušné obrany S-300, bojová vozidla pěchoty, odminovací zařízení a vrtulníky a v rámci komerčního kontraktu také samohybné houfnice vlastní výroby.