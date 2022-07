Evropa se chystá na nejhorší. Na zimu bez plynu z Ruska

Evropská komise (EK) neočekává, že plynovod Nord Stream 1 bude po plánovaném čtvrtečním ukončení údržby znovu spuštěn. Novinářům v Singapuru to řekl eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn.

„Pracujeme s předpokladem, že se do provozu nevrátí,” řekl Hahn podle listu The Wall Street Journal (WSJ).

Hahnův komentář přišel poté, co agentura Reuters informovala, že ruská plynárenská společnost Gazprom nejméně jednomu významnému zákazníkovi v Evropě sdělila, že kvůli mimořádným okolnostem nemůže zaručit dodávky plynu. To zvýšilo v Evropě obavy, že provozovatel plynovodu po pravidelné údržbě možná přepravu suroviny už neobnoví.

Provozovatelem plynovodu Nord Stream 1 je konsorcium Nord Stream AG, které sídlí ve Švýcarsku. Více než poloviční podíl - a tedy i kontrolu nad konsoricem - drží v Nord Streamu AG právě Gazprom. Nad ním má kontrolu Kreml.

Společnost Gazprom, která vývoz plynu potrubím z Ruska zajišťuje, v červnu snížila tok plynu v Nord Streamu 1 zhruba na 40 procent původní kapacity. Zdůvodnila to technickými problémy, respektive opožděným návratem kompresorové turbíny ze servisu, který v Kanadě prováděla německá společnost Siemens Energy. Zdržení zavinily sankce, které západní země uvalily na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Kanada uvedla, že v neděli odeslala po opravě turbínu do Německa. Pokud tedy nebudou žádné problémy, měla by turbína podle WSJ dorazit do Ruska za dalších pět až sedm dní.

Podmořský plynovod Nord Stream 1 je v provozu od roku 2011, vede z ruského Vyborgu do Lubminu nedaleko Greifswaldu na severu Německa. Je dlouhý 1222 kilometrů a jeho maximální kapacita činí 55 miliard metrů krychlových plynu za rok.

Odborníci se shodují, že Rusko po konci současné plánované odstávky plynovodu Nord Stream 1 dodávky plynu do Evropy zřejmě naplno neobnoví. Pokud Gazprom dodávky obnoví alespoň v omezeném množství, nelze podle nich vyloučit, že se mohou kdykoliv zastavit.

