EU v nynější podobě je bezpečnostním rizikem, uvedl Zeman na semináři hnutí SPD

Za jedno z bezpečnostních rizik označil bývalý prezident Miloš Zeman Evropskou unii v její nynější podobě. Vymazává pojem státu a národa, uvedl Zeman na dnešním semináři opozičního hnutí SPD ve Sněmovně o výhledu geopolitické a bezpečnostní situace. V souvislosti s EU pokládá někdejší prezident za bezpečnostní hrozbu také Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal).

„Současná Evropská unie nemá téměř nic společného s podobou, kterou ji vtiskli otcové zakladatelé,“ prohlásil Zeman. Green Deal pak znovu označil za zelený fanatismus a určitou obdobu náboženství, vede k omezování průmyslu i zemědělství. Zastánci zelené politiky EU změnili původně sympatické myšlenky o volném pohybu zboží, osob a kapitálu do byrokratického molochu, míní bývalý prezident.

Prvořadným bezpečnostním rizikem ale je podle něho islámský terorismus, opakování teroristických útoků není možné podle Zemana vyloučit. Na druhém místě zmínil konflikt na Ukrajině. Zeman znovu zdůraznil, že Rusko je agresorem a že je zastáncem podpory Ukrajině. Poslední ohnisko možného napětí je v Tchajwanském průlivu, uvedl.

Zeman ve vystoupení dále varoval před, jak uvedl, toxickou migrací, tedy podle něho migrací z nekompatibilních kultur. Nejde podle něho jen o hrozbu vytváření ghett, která se mohou stát zárodkem terorismu, ale i o odliv pracovní síly ze zemí původu.

