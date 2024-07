Okamura nechce být ve stínu. SPD se v europarlamentu spojí s německou AfD

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude v Evropském parlamentu (EP) ve frakci Evropa suverénních národů spolu s Alternativou pro Německo (AfD), uvedl předseda SPD Tomio Okamura. Uskupení by mělo o svém vzniku informovat ve středu. Za AfD v něm nebude její volební lídr Maximilian Krah, jehož výroky SPD před volbami do EP kritizovala, doplnil Okamura.

Prakticky všechny strany, které byly dosud v krajně pravicové a euroskeptické skupině Identita a demokracie (ID), přešly do skupiny Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe). V ní budou také europoslanci ANO, ale také Přísahy a Motoristů. SPD, bývalý člen ID, součástí Patriotů nebude, protože mu vadí přítomnost stran, které hlasovaly pro Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) a byly donedávna pro migraci, řekl dnes Okamura.

Skupina ID před evropskými volbami vyloučila ze svých řad AfD kvůli přílišné radikalitě některých jejích představitelů i kvůli skandálům týkajícím se volebního lídra strany Kraha. Německá strana podle Okamury sama vyřešila problém s Krahem, který nebude členem skupiny. Považuje za klíčové, že vůdčí stranou nové frakce bude strana z Německa, které hraje v EU vůdčí roli.

Proti Green Dealu

Za důležité Okamura také pokládá, aby zástupce české SPD a Trikolory v europarlamentu Ivan David byl již u vzniku frakce. „Program frakce bude zaměřený proti Green Dealu, migraci, ale i islamizaci Evropy. Chceme také, aby se pravomoci z Bruselu co nejvíce vracely na národní úroveň,“ uvedl. Snaha o návrat ke spolupráci suverénních národů je podle něj něčím, čím se nová skupina od Patriotů pro Evropu liší. Více informací by podle něj mělo vznikající uskupení zveřejnit ve středu.

