Miloš Zeman: Andrej Babiš věřil, že mě z nemocnice už nepustí. Proto nepřijal nabídku stát se premiérem

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se staví do role největšího odpůrce stávající vládní koalice. Přitom všechno mohlo být úplně jinak. Exprezident Miloš Zeman popsal v pořadu Hráči na serveru Blesk.cz scénář povolebního uspořádání, který naplánoval, ale Babiš jej odmítl. Podle Zemana se tak stalo zejména kvůli informaci od lékařů, že se již nemusí z nemocnice dostat.

Český prezident má podle Ústavy nejsilnější roli kolem voleb do poslanecké sněmovny a po nich. Je to právě on, kdo má organizovat schůzky jednotlivých stran a koalic, ostatně je to on, kdo má dva pokusy na sestavení vlády, která získá důvěru sněmovny.

Pro bývalého prezidenta to při posledních parlamentních volbách bylo období mimořádně složité, protože byl měsíc před volbami hospitalizován ve vážném zdravotním stavu a pravděpodobně i v ohrožení života.

Přesto neustále jednal s politiky. A nyní představil i scénář, který si pro tehdejší situaci vymyslel jako nejlepší pro Českou republiku. Bylo mu totiž jasné, že volby skončí svého druhu patem, kdy nejvíc hlasů ze všech jednotlivých stran získá hnutí ANO, ale co do koaličního potenciálu bude mít problémy kvůli očekávanému úspěchu koalice SPOLU.

I proto byla jeho cílem koalice nejsilnějších stran, tedy ANO a ODS.

„Krátce před volbami v roce 2021 u mě byli Petr Fiala a Pavel Blažek. Když jsem se jich zeptal, jestli by byli ochotní jít do koalice s hnutím ANO, oba dva odpověděli souhlasně,“ uvedl Miloš Zeman v pořadu Hráči na Blesk.cz.

Zeman: Babiš se bál mého zdravotního stavu

Z předvolebních průzkumů vyplývalo, že ANO volby vyhraje. Zeman proto nabízel Andreji Babišovi možnost stát se premiérem. A to dokonce dvakrát. Šéf ANO ale tyto nabídky odmítl, obával se totiž, že Zeman již nemocnici neopustí a Babiš by tak přišel o silného spojence. A podle Zemana měl k této domněnce poměrně pádný důvod.

„Andrej Babiš veřejně prohlásil, že mu tehdejší ředitel Ústřední vojenské nemocnice Mirek Zavoral řekl, že z nemocnice už neodejdu. Mimochodem tento výrok, který Mirek Zavoral popírá, mu je přisuzován i mou pečovatelkou, která v Blesku vystupovala jako ‚Bílý Anděl‘. Mirek Zavoral jí řekl totéž,“ uvedl exprezident. „Já mám Mirka Zavorala rád, myslím, že se o mě staral dobře, tento výrok přisuzuji jakémusi alibismu, kdyby to náhodou špatně dopadlo. Nicméně skutečností je také fakt, že když toto řeknete Andreji Babišovi v době, kdy mu já nabízím dvakrát za sebou funkci premiéra, a on si řekne, že kdyby Miloš zemřel, nebo zůstal natrvalo v nemocnici, nebudu mít podporu, tak možná že tímto výrokem Mirek Zavoral významně posunul českou politickou historii,“ prohlásil Zeman.

Koalice pohromadě

Výsledek voleb a těsné vítězství koalice Spolu nakonec přiměla dvě velké koalice (SPOLU a Pir-STAN) ještě v den voleb uzavřít dohodu o tom, že žádná ze stran nebude jednat o vládě s nikým jiným.

Celkový počet 108 poslanců umožňoval nabídnout prezidentu republiky projekt vlády pěti stran, v jejímž čele stane šéf nejsilnější frakce silnější koalice, tedy Petr Fiala z ODS.

Miloš Zeman tak pět týdnů po volbách v polovině prosince jmenoval kabinet koalic SPOLU a Pir-STAN v čele s Petrem Fialou bez jakýchkoli zásahů.

