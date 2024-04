Expremiér Bohuslav Sobotka: Zeman se vždy rozhodoval prorusky. A na Babiše jsme nenašli recept

Expremiér a bývalý politik ČSSD Bohuslav Sobotka se od ukončení politické kariéry do médií příliš nevyjadřuje. Nyní pohovořil s právníkem a lobbistou Radkem Pokorným a novinářem Ondřejem Koutníkem v jejich novém podcastu Klub rváčů o svých politických zkušenostech.

Miloš Zeman vždycky, když měl možnost se rozhodnout, se rozhodl prorusky. Nevzpomínám si na moment v jeho kariéře, postoj prezidenta a podobně, kdy by se prostě rozhodl jinak než prorusky," uvedl Bohuslav Sobotka, který nyní působí ve firmě BTL vyrábějící zdravotnickou techniku, v podcastu Klub rváčů.

Zleva Ondřej Koutník, Radek Pokorný a Bohuslav Sobotka

„Miloš Zeman se stýkal s lidmi, kteří ten ruský systém představovali. Mluvím například o konferenci na řeckém ostrově Rhodos, kteří organizovali lidé, kteří sloužili Putinovi, dávali mu dohromady politickou podporu. Postupem času se zařadil do kohorty užitečných idiotů v rámci Evropy, která vytvářela prostor pro rozpínání Putinovy politiky. Pro Putinovu politiku, kterou nastolil v Rusku a kde se snaží obnovit strategický vliv bývalého Sovětského svazu,“ uvedl expremiér. „Při každé příležitosti v reakci na ruské obsazení Krymu a faktickou skrytou intervenci na východě Ukrajiny Miloš Zeman otevíral téma zrušení protiruských sankcí,“ kritizoval Sobotka.

Zeman vrostl do opoziční smlouvy

O tom, že vztah mezi Sobotkou a Zemanem nebyl právě vřelý, se vědělo dlouho. Sobotka nevolil Zemana ani v prezidentské volbě v roce 2003. „Byla to zkušenost s tím, jak Miloš Zeman vládnul, jaká byla jeho personální politika, co se odehrávalo na pozadí toho všeho, co jsem zjistil jako ministr financí. Řadu vztahů, které tam byly vybudovány ve prospěch nějakých soukromých zájmů, které se musely přetrhat, souvisely s opoziční smlouvou." vysvětluje postoj. Kdyby se tehdy stal Zeman prezidentem, podle Sobotky by to vedlo k tomu, že by si "Miloš Zeman znovu sociální demokracii vzal z pozice prezidenta, dosadil by svého premiéra a vrátili bychom se k systému opoziční smlouvy."

Jak se mu vládlo s Andrejem Babišem? „Andrej Babiš není zvyklý respektovat autority, tedy kromě sebe. Permanentně jsem s ním musel svádět souboje, abych prosadil náš program, vůli premiéra. Nebyl to jednoduchý koaliční partner. On se jednání vlády a všem těm věcem příliš nevěnoval. Většinou se stavěl proti tomu, co my jsme prosazovali, aby se posléze k tomu přihlásil a vlastně si to mediálně přisvojil. Šlo o taktiku, na kterou jsme během čtyř let a konec konců ani moji nástupci v čele ČSSD nenašli recept,“ říká v podcastu expremiér.

