Dezinformace i hackerské útoky. NATO znepokojuje ruský vliv v Česku, Slovensku a dalších státech

Severoatlantickou alianci znepokojuje nedávná škodlivá činnost na území členských států bloku, která je součástí ruských hybridních aktivit, uvádí v prohlášení. Text zmiňuje Česko, Estonsko, Německo, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Británii. Ruské počínání neodradí spojence od další podpory Ukrajiny, píše se v dokumentu.

Reklama

„Spojenci v NATO vyjadřují hluboké znepokojení ohledně ruských hybridních aktivit, které tvoří hrozbu pro bezpečnost aliance,“ stojí v prohlášení. Ruské škodlivé aktivity podle NATO spočívají v sabotážích, dezinformačních kampaních, násilných činech či kybernetických útocích. Prohlášení poukazuje na nedávné události, které vedly k zahájení vyšetřování či zadržení osob v členských státech NATO.

„Odsuzujeme počínání Ruska a vyzýváme ho, aby dodržovalo své mezinárodní závazky, tak jak to činí spojenci (v NATO),“ stojí dále v prohlášení. Dokument uvádí, že NATO chce nadále posilovat odolnost proti takovým hrozbám a že „ruské aktivity neodradí spojence od další pomoci Ukrajině“.

Minulý týden britské úřady vznesly obvinění proti dvěma mužům z centrální Anglie podezřelým z vazeb na ruské rozvědky. Podle obžaloby plánovali útoky na podniky napojené na Ukrajinu. Pobaltské země tento týden varovaly, že rušení signálu GPS, za které podle nich může Rusko, by mohlo způsobit leteckou katastrofu. Na konci března a v dubnu čeští a belgičtí vládní činitelé poukázali na snahy Moskvy ovlivnit unijní politiky skrze mediální platformu Voice of Europe.

Situace na Blízkém východě se vyostřuje. Turecko zcela zastavilo obchodování s Izraelem Zprávy z firem Turecko zcela zastavilo obchod s Izraelem. Agentuře Bloomberg to řekli dva nejmenovaní turečtí představitelé seznámení s touto záležitostí. Ankara tím dává najevo nesouhlas s počínáním Izraele v Pásmu Gazy, které ostře kritizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle izraelského ministra zahraničí Jisraela Kace Turecko svým krokem porušuje mezinárodní dohody. V dubnu turecké úřady ze stejného důvodu částečně omezily export do Izraele. Nové opatření se podle agentury Bloomberg týká i dovozu. ČTK Přečíst článek

Babiš s ruskou vlajkou na tváři pobouřil ANO. Hybridní útok ze strany pětikoalice, uvedla Schillerová Politika Pozměněné obrázky z kampaně ANO, které doplnila koalice Spolu o odkazy na Rusko, označila předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová za hybridní útok ze strany pětikoalice. Vládní strany se bojí programu ANO i míru nebo příměří na Ukrajině, protože by přišla o své jediné téma, uvedla ve Sněmovně. Na tiskové konferenci před jednáním dolní komory Schillerová mluvila o požadavku na omluvu od premiéra a předsedy ODS Petra Fialy. Fiala se z jednacího dne Sněmovny omluvil z pracovních důvodů. ČTK Přečíst článek