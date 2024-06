Výdělečný vedlejšák. Farmář z Keni je šampionem v popírání klimatické změny

Skupina lidí popírající klimatickou změnu našla novou hvězdu v keňském farmáři Jusperu Machoguovi. Na sociálních sítích se Machogu proslavil jako propagátor fosilních paliv v Africe, ale jeho kampaň má ještě další rozměr, který zůstává na první dojem skrytý, píše britský server BBC.

Na první pohled je devětadvacetiletý Jusper Machogu jen mladým farmářem s talentem pro sociální média. Na platformě X pravidelně zveřejňuje videa, na nichž pleje a obdělává svůj pozemek, sází česnek nebo sklízí avokádo, a nabízí tak divákům vhled do venkovského života v Kisii na jihozápadě Keni.

Zatímco tematika zemědělství mu pomáhá získávat kliky, „lajky“ a sdílení, je to právě Machoguovo popírání toho, že klimatickou změnu způsobuje člověk, které mu pomohlo zvýšit jeho on-line dosah. Od té doby, co začal zveřejňovat už vyvrácené teorie o změně klimatu, obdržel tisíce dolarů v podobě darů. A některé z nich pocházely od osob ze západních zemí spojených se zájmy v oblasti fosilních paliv.

Farmář Machogu trvá na tom, že jeho názory finanční dary nijak neovlivnily a že vyjadřují jeho přesvědčení. Je vědecky prokázáno, že se povrch země ohřívá kvůli skleníkovým plynům, které se uvolňují do atmosféry při spalování fosilních paliv - například ropy, plynu nebo uhlí. Keňský influencer s tím ale nesouhlasí. „Změna klimatu je z větší části přirozená. Teplejší klima je pro život dobré,“ tvrdil Machogu mylně v únoru na platformě X spolu s hashtagem #ClimateScam (což znamená klimatický podvod), který použil nejméně stokrát.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) tvrdí, že Afrika je „jedním z regionů, které k emisím skleníkových plynů způsobujících změnu klimatu přispívají nejméně“. Je však také „jedním z nejzranitelnějších kontinentů“ vůči změně klimatu a jejím dopadům - včetně intenzivnějších a častějších vln veder, dlouhotrvajících such a ničivých povodní.

Přes tato fakta mladý farmář pokračuje ve svých proklamacích, že „žádná klimatická krize neexistuje“. Na sociálních sítích opakovaně zveřejňuje nepodložená tvrzení, že změna klimatu způsobená člověkem je nejen „podvod“ nebo „mystifikace“, ale také trik západních zemí, jak „udržet Afriku chudou“.

„Jeho názory rozhodně vycházejí z nedostatku porozumění,“ říká Joyce Kimutaiová, klimatoložka z Keni, která se podílela na zprávách Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) při OSN. Kimutaiová také uvádí, že Machoguovy názory nesdílí mnoho Keňanů. „Nejde o náboženství, ani to není jen víra. Jde o analýzu dat a o to, že v datech vidíme prokazatelné změny,“ dodává Kimutaiová.

Machogu začal na platformě X zveřejňovat nepravdivá a zavádějící tvrzení o změně klimatu koncem roku 2021 poté, co provedl „vlastní výzkum“ tohoto tématu. Od té doby zahájil vlastní kampaň, kterou nazval „Fosilní paliva pro Afriku“, a tvrdí, že kontinent by měl využívat své obrovské zásoby ropy, plynu a uhlí. „Fosilní paliva potřebujeme k rozvoji naší Afriky,“ napsal loni na sociální síti X. Zdá se, že tento názor sdílejí i některé africké vlády, které daly zelenou novým projektům těžby ropy a zemního plynu, přestože se zavázaly k ústupu od fosilních paliv.

Klimatičtí aktivisté, jako je čtyřiadvacetiletý Nicholas Omonuk z Ugandy, však upozorňují, že těžba fosilních paliv nebyla ani v Africe vždy synonymem růstu a rozvoje. „V deltě Nigeru (v Nigérii) se těží ropa od roku 1900, ale lidé tam jsou stále chudí a stále trpí zdravotními riziky a znečištěním spojeným s těžbou ropy,“ upozornil Omonuk.

Přesto Machogu věří, že pro své poselství našel ochotné publikum. Na síti X má více než 25 tisíc sledujících. „Myslím, že Afričané opravdu přijímají skutečnost, kterou tvrdím: 'Fosilní paliva pro Afriku',“ řekl Machogu BBC. Sledováním konverzací zahrnujících Machogův účet na X však BBC Verify zjistila, že většina uživatelů, kteří se zapojují do interakcí s jeho profilem, ve skutečnosti pochází z USA, Británie nebo Kanady. Mnoho z těchto uživatelů také na internetu propaguje konspirační teorie - nejen o změně klimatu, ale také o vakcínách, pandemii covidu-19 nebo válce na Ukrajině.

BBC Verify se podívala na stránky fondu pro získávání finančních prostředků, které Machogu založil, a zjistila, že za poslední dva roky získal na darech více než 9000 dolarů. Farmářský influencer ve svých příspěvcích na internetu zveřejnil, že část těchto prostředků použil na vybavení svého nového domova. Tvrdí ale také, že z darů pomohl desítkám místních rodin vybudováním vrtu na vodu, distribucí plynových lahví na vaření nebo připojením jejich domů k elektrické síti.

Podle BBC byly mezi jeho dárci osoby s vazbami na fosilní průmysl a na skupiny známé propagací popírání změny klimatu.

