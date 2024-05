Babiš s ruskou vlajkou na tváři pobouřil ANO. Hybridní útok ze strany pětikoalice, uvedla Schillerová

Pozměněné obrázky z kampaně ANO, které doplnila koalice Spolu o odkazy na Rusko, označila předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová za hybridní útok ze strany pětikoalice. Vládní strany se bojí programu ANO i míru nebo příměří na Ukrajině, protože by přišla o své jediné téma, uvedla ve Sněmovně. Na tiskové konferenci před jednáním dolní komory Schillerová mluvila o požadavku na omluvu od premiéra a předsedy ODS Petra Fialy. Fiala se z jednacího dne Sněmovny omluvil z pracovních důvodů.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) podle Fialy využila toho, že si opoziční ANO nezaregistrovalo doménu s heslem své kampaně do Evropského parlamentu „Česko, pro tebe všecko“. Obrázek s heslem pozměněným na "Rusko, pro tebe všecko", který na web umístila, má upozornit na nebezpečí plynoucí z politiky ANO, řekl premiér novinářům.

„Je to zábavná kampaň“

Podle místopředsedy TOP 09 Michala Kučery jde o vtipné a zábavné pojmenování postojů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. „Je to zábavná kampaň, není na tom nic špatného,“ řekl novinářům v reakci na vyjádření Schillerové před zahájením jednání Sněmovny.

„Že jde o neetickou, lživou a podlou antikampaň, která si nic nezadá s hybridními útoky kremelských propagandistů, bylo zřejmé od prvního okamžiku, kdy se vizuály přesně v okamžiku zahájení naší kampaně začaly systematicky objevovat na sociálních sítích vládních stran,“ řekla Schillerová. ANO zahájilo kampaň ve středu ve Zlíně.

„Zcela šokující je však dnešní přiznání Petra Fialy, který se jindy tak rád staví do role obránce hodnotové politiky a morálních zásad, že se jedná o jeho koalicí organizovanou placenou a zinscenovanou antikampaň,“ poznamenala Schillerová.

Antikampaň? Nic takového

Fiala odmítl, že by se koalice pouštěla do antikampaně. Umístění grafiky je podle něj poukazem na nebezpečí, která politika ANO přináší. Ministerský předseda také řekl, že koalice Spolu se nijak netají tím, že je autorem tohoto způsobu kampaně. „Pokud mám informace z našeho volebního týmu, ANO udělalo tu neuvěřitelnou chybu, že si nezaregistrovalo doménu s klíčovým heslem kampaně. Na to kolegové myslím docela dobře upozorňují,“ uvedl.

Dalibor Martínek: Ach bože. Proč dělá svoji kampaň ODS vždycky špatně? Politika Marketingoví experti Spolu představili vizuály pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat v červnu. Třemi slovy: Vypadá to děsivě. Člověku se chce z výkonů expertů najatých ODS, z jejich přemýšlení, brečet. I kdyby chtěl tuto tradiční českou partaj někdo volit, někdo, kdo zastává hodnoty otevřeného trhu, svobody, a nemá rád populismus, tak proboha, co to předvádějí? Dalibor Martínek Přečíst článek

Podle Schillerové pětikoalice kromě využívání tragického konfliktu na Ukrajině a ruské agrese ve svůj prospěch nemůže obyvatelům nabídnout nic. Připomněla, že za vlády hnutí ANO vydalo Česko do Spojených států ruského hackera Jevgenije Nikulina nebo že vyhostilo celkem desítky diplomatů z ruského velvyslanectví po otravě Sergeje Skripala v Británii a po zjištění vyšetřovatelů o zapojení agentů ruských tajných služeb do výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku.

Rozeštvávání, lži i zneužívání války

„Nejedná se jen o faul, ale rovnou o otevření kanálu, ve kterém se zrcadlí politika založená na rozeštvávání, lžích, nálepkování, podvodech a bohužel i zneužívání války,“ řekla Schillerová.

ANO svou kampaň i heslo před červnovými evropskými volbami představilo ve středu ve Zlíně. Na webu s hlavním heslem kampaně „Česko, pro tebe všecko“ je však materiál vytvořený vládní koalicí Spolu. Kromě sloganu „Rusko, pro tebe všecko“ mají šéf hnutí Andrej Babiš a jednička kandidátky Klára Dostálová na tvářích místo české vlajky ruskou. Obrázek doprovází text „Do Evropy volte raději Spolu, tam vám žádné Rusko nehrozí.“