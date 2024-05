Macron: Pokud Rusové prolomí frontu, je možné vyslat na Ukrajinu vojáky

Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru s týdeníkem The Economist opět připustil možnost vyslání západních pozemních jednotek na Ukrajinu. Stát by se tak podle něj mohlo v případě, že by Rusko prolomilo frontovou linii a Kyjev o pomoc požádal. O rozhovoru informuje agentura AFP.

„Pokud by Rusové prolomili frontovou linii, pokud by existovala ukrajinská žádost - což dnes není ten případ - měli bychom si legitimně tuto otázku (o pomoci) položit,“ nechal se slyšet Macron, který se podobně vyjádřil už několikrát.

V únoru francouzský prezident vyvolal rozruch slovy, že západní spojenci by neměli vylučovat vyslání vojáků na Ukrajinu. V březnu pak v rozhovoru s deníkem Le Parisien prohlásil, že Francie bude možná v určitém okamžiku nucena vést pozemní operace na Ukrajině, aby čelila ruským silám. Země je podle něj připravena na všechny scénáře.

„Vyloučit to a priori znamená nepoučit se z posledních dvou let“, zdůraznil nyní v rozhovoru s týdeníkem The Economist. Státy NATO podle něj nejprve také vylučovaly vyslání tanků a letadel na Ukrajinu, posléze ale změnily názor, aby Ruskem napadené zemi pomohly.

Ukrajina se ruské ozbrojené agresi brání už déle než dva roky, výraznou roli v jejím úsilí hraje západní finanční pomoc i dodávky zbraní a střeliva. Několikaměsíční zdržení v dodávkách zbrojní techniky a munice z USA, vyvolané americkými vnitropolitickými spory, však způsobilo, že Rusko má nyní na východě země na frontě převahu, především v dělostřelectvu, a jeho síly na některých místech postupují. Panující složitou situaci připouští i ukrajinské vojenské velení.