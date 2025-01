Dánsko investuje 50 miliard do vojenské přítomnosti v Arktidě

Dánsko investuje do posílení své vojenské přítomnosti v Arktidě 15 miliard dánských korun (50,5 miliardy korun). Podle agentury Ritzau to oznámil ministr obrany Troels Lund Poulsen s tím, že peníze půjdou mimo jiné na nákup tří nových plavidel a dálkových dronů pro dohled nad regionem. Agentura Reuters poznamenala, že nově ohlášené investice do armády následují poté, co nový americký prezident Donald Trump opakovaně projevil zájem o Grónsko, které je autonomní částí Dánského království.

Zvýšení výdajů na obranu v Arktidě je podle Ritzau výsledkem širší politické dohody. Na tiskové konferenci, na které ministr obrany investice oznámil, byla za Grónsko přítomna Vivian Motzfeldtová. Ta v autonomní grónské vládě premiéra Múta Egedeho zastává post ministryně zahraničí a obchodu. Motzfeldtová prohlásila, že nové lodě jsou pro bezpečnost obyvatel Grónska prioritou.

Trojice lodí, které Dánsko pro nasazení v Arktidě pořídí, v budoucnu nahradí čtveřici víceúčelových fregat třídy Thetis z počátku 90. let.

Ministr obrany prohlásil, že dnes zveřejněná dohoda je jen prvním dílčím ujednáním o Arktidě a severním Atlantiku, protože je nezbytné učinit další kroky a přijmout další politické iniciativy. „Rozhodli jsme se tak učinit do léta 2025,“ řekl.

Trump již před návratem do Bílého domu opakovaně hovořil o tom, že pro Spojené státy je získání Grónska otázkou bezpečnosti. Na dotaz novinářů nevyloučil, že pokud Kodaň odmítne ostrov prodat, podnikne ekonomické či vojenské kroky. Kodaň i Grónsko shodně tvrdí, že ostrov není na prodej a že o své budoucnosti rozhodnou výhradně místní obyvatelé.

Největší ostrov světa Grónsko, kde žije asi 57 tisíc obyvatel, je autonomním územím a integrální součástí Dánského království se samosprávou ve vnitřních záležitostech. Region, pokud se k tomu jeho obyvatelé rozhodnou, má právo vyhlásit na Dánsku nezávislost.

Spojené státy se od roku 1867 opakovaně pokoušely ostrov koupit. Od roku 1951 platí v Grónsku smlouva s USA, která umožňuje provoz vojenských základen a průzkum nerostných zdrojů, uvedl týdeník Die Zeit. Oblast je podle Reuters rovněž důležitá pro americký systém včasného varování před balistickými střelami.