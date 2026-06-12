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newstream.cz Politika Chtěl vyhrotit konflikt s KLDR, rozhodl soud. Exprezidentovi Jun Sok-jolovi uložil třicetiletý trest

Chtěl vyhrotit konflikt s KLDR, rozhodl soud. Exprezidentovi Jun Sok-jolovi uložil třicetiletý trest

Chtěl vyhrotit konflikt s KLDR, rozhodl soud. Exprezidentovi Jun Sok-jolovi uložil třicetiletý trest
Profimedia
ČTK
ČTK

Drony nad Pchjongjangem, propaganda a údajná snaha vyvolat krizi s KLDR. Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol dostal v dalším procesu 30 let vězení.

Jihokorejský soud v pátek uložil bývalému prezidentovi Jun Sok-jolovi třicetiletý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pchjongjangem. Jejím cílem podle soudu bylo zvýšit napětí s KLDR a vytvořit záminku k vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Informovala o tom agentura Jonhap.

Tento proces je jedním z několika, kterým Jun čelí. Loni byl v souvislosti s krátkým vyhlášením stanného práva zbaven prezidentského úřadu. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení poté, co jej shledal vinným ze vzpoury.

Drony nad Pchjongjangem

Severní Korea, která je s Jižní Koreou formálně ve válečném stavu, obvinila Soul, že v říjnu 2024 drony nad Pchjongjangem třikrát shazovaly propagandistické letáky.

Jihokorejská prokuratura tvrdila, že Junova snaha vytvořit pomocí dronů podmínky válečného stavu zvýšila napětí se Severní Koreou a narušila státní bezpečnost. Zřícení dronů nad územím KLDR mohlo podle prokuratury vést k úniku utajovaných informací, uvedla agentura AFP.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un

KLDR stupňuje rétoriku. Kim mluví o zničení Jihu a posílení jaderného arzenálu

Politika

Severokorejský vůdce Kim Čong-un výrazně vyostřil rétoriku vůči Jižní Koreji. Prohlásil, že pokud by byla ohrožena bezpečnost jeho země, mohl by Jižní Koreu zcela zničit, a její obyvatele už „navždy“ přestává považovat za své krajany. Dialog se Soulem odmítá, možnost jednání se Spojenými státy však připouští – pouze za podmínky, že Washington uzná KLDR jako jadernou mocnost.

nst

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Obhajoba vinu odmítá

Junovi právníci obvinění v dronové kauze odmítli. Tvrdili, že bývalý prezident nevydal ani neschválil žádný příkaz k dronové operaci. Podle obhajoby šlo o reakci na kroky Severní Koreje, která tehdy nad Jižní Koreu vysílala balony s odpadky.

Stanné právo trvalo jen několik hodin

Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo 3. prosince 2024 kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po jeho vyhlášení se proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda.

Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl

Dalibor Martínek: Národní rozpočtová rada si říká o své zrušení

Názory

Národní rozpočtová rada vznikla v roce 2017, za premiérování Bohuslava Sobotky. Měla to být ukázka „objektivnosti“ vlády. Máme tady experty na rozpočet, můžete být občané v klidu, výdaje státu jsou pod kontrolou. Bylo to politické sdělení. Jenže tento nezávislý orgán se trochu utrhl ze řetězu. Aktuálně říká vládě, že moc utrácí. Nepěkná slova se těžko poslouchají.

Dalibor Martínek

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Papež se ve Španělku zastal migrantů a vystoupil proti krajní pravici

Papež se ve Španělku zastal migrantů a vystoupil proti krajní pravici
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Na setkání s papežem Lvem XIV. zamířily desetitisíce Španělů. Programu vévodily duchovní události a spousta setkání. Mimo to ale také stihl rozčeřit vody španělské politiky, která aktuálně čelí náporu krajní pravice.

Papež Lev XIV. dnes končí přes týden trvající cestu do Španělska. Jeho program byl nabitý, setkal se s královskou rodinou i zpěvákem Bad Bunnym, který aktuálně vystupuje v Madridu. U příležitosti výročí architekta Antoniho Gaudího požehnal nejvyšší věži jeho slavné baziliky Sagrada Familia, která je zároveň největší kostelní věží na světě. Dokonce se médiím svěřil, že fandí spíše Realu Madrid než katalánské Barceloně. Došlo ale i na aktuální politická témata.

Hlava katolické církve má v mnoha věcech překvapivě blízko se socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem. Oba se za poslední měsíce opakovaně stávali terči výpadů amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho souputníků. Jak Lev XIV., tak i Pedro Sánchez jsou hlasitými zastánci zahraniční politiky založené na hodnotách a pravidlech. Oba se proto stali odpůrci americké invaze do Íránu.

Lev XIV.

Svět nedal papežovi čas na rozkoukávání. První rok však zvládl Lev XIV. se ctí

Politika

První severoamerický papež Lev XIV. se takřka přes noc stal jednou z vůbec nejvlivnějších osobností planety. Do politiky se za každou cenu nehrne, přesto je dnes jedním z lídrů světa, který nepřistoupil na pravidla hry trumpovské Ameriky. Mnohé během svého prvního roku překvapil.

Karel Pučelík

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Na Trumpovu válku došlo i tentokrát. „Skutečná bezpečnost vychází ze spravedlnosti, trpělivého dialogu, dodržování mezinárodního práva a politiky, která dokáže upřednostnit životy lidí před zájmy těch, kteří z války těží,“ kladl papež na srdce španělským politikům.

Na straně migrantů

Jejich zájmy se však proťaly i v tématu, které aktuálně hýbe Španělskem, a to přístupem k migrantům. Sánchezův kabinet je vůči nim poměrně vstřícný a nedávno otevřel možnost legalizace pobytu stovkám tisíc lidí bez dokumentů (psali jsme zde), což je pravý opak přístupu většiny Evropy, která se snaží oslabit náboj krajní pravice těsnější migrační politikou.

Lev v otázce migrace navazuje na svého předchůdce Františka, v němž uprchlíci nalezli velkého zastánce. Cesta papeže Lva se točila kolem výročí zmíněného architekta, ale další důraz kladl právě na migraci. V závěru cesty vyrazil i na Kanárské ostrovy, kde osobně i se Sánchezem uctil památku tisíců uprchlíků, kteří na nebezpečné cestě přes moře zemřeli.

Výraznou byla také papežova návštěva a vystoupení v madridském parlamentu před členy obou komor Kongresu. Magazín Politico jeho řeč shrnul jako „kritiku španělských pravicových stran“. Lev XIV. nezůstal u diplomatických a málo říkajících proklamací a hovořil přímo o migraci. „Situace migrantů a uprchlíků vyžaduje přístup, který klade důraz na lidi, řeší základní příčiny, které je nutí k odchodu, a nejde pouze o pouhé řízení migračních toků,“ uvedl papež před zákonodárci s tím, že státy musí nabízet „bezpečné a legální cesty, vstřícné přijetí a reálné možnosti integrace“.

Podpora pro Sáncheze?

Španělsko je v Evropě skutečnou alternativou. Je vstřícné vůči migrantům, neosekává sociální výdaje, dokáže se postavit Trumpovi a prosazovat asertivní zahraniční politiku. Brzy však může být všechno jinak. Parlamentní volby se konají už za rok, přičemž Sánchezova strana v průzkumech ustrnula na 28 procentech. Pokud zůstanou jeho koaliční partneři tak slabí jako nyní, mohla by se do vlády vrátit pravice.

V průzkumech se nejvíce daří lidovcům, ale ani oni s podporou lehce přesahující 30 procent vládní kabinet sami nesloží. Nejspíš by k tomu potřebovali krajně pravicový Vox. Nyní se i lidovci, ačkoli jejich nepříliš výrazný lídr Alberto Núñez Feijóo je ke spolupráci s extremisty rezervovaný, snaží Voxu vzít vítr z plachet posunem doprava, což jsme mohli sledovat v nedávných regionálních volbách.

Barcelona

„Nechceme ani o jednoho turistu víc.“ Barcelona vyhlásila válku nezřízenému cestování

Politika

Centra mnoha evropských měst se mění v rezervace pro turisty. Nevkusné suvenýry a předražené prodejny ultrazpracovaného jídla vytlačují lokální obchody a služby, nájemníky nahrazují krátkodobé pronájmy a tradiční ráz čtvrtí mizí. Křiklavým příkladem je Barcelona. Katalánci však chtějí tomuto převzetí města neudržitelným turismem udělat přítrž. Reformy chystají hned na několika frontách.

Karel Pučelík

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Pedro Sánchez je sice populární v zahraničních levicových kruzích, kde ho oceňují zejména za zahraniční politiku, rovněž se mu daří prosazovat v Bruselu. Doma ale jako by si toho lidé nevšímali, možná kvůli řadě skandálů v jeho okolí. Jestli chce za rok zůstat u moci, bude muset najít způsob, jak přetavit zahraniční slávu v domácí podporu, Pomůže mu, že se nyní objevuje bok po boku papeže, který hlasitě podporuje důležité body Sánchezova programu?

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Karel Pučelík: Inspiraci k migraci hledejme raději ve Španělsku než v USA. Ekonomika nám poděkuje

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„Nechceme ani o jednoho turistu víc.“ Barcelona vyhlásila válku nezřízenému cestování

Politika

Karel Pučelík

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Tchajwanský byznys míří na sever Čech. U Žatce se chystá závod za téměř miliardu

Foto ilustrační, Průmyslová zóna Triangle u Žatce.
Profimedia
ČTK
ČTK

Průmyslová zóna Triangle u Žatce láká další tchajwanskou firmu. Po oznámeném logistickém centru pro polovodičové chemikálie se v regionu chystá i závod společnosti TaMiCo Zatec za téměř miliardu korun.

Tchajwanská firma TaMiCo Zatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod zhruba za 900 milionů korun. Radní Ústeckého kraje už schválili rezervační smlouvu. Uvedla to mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Projekt může přinést až 100 nových pracovních míst.

Investice za 914 milionů

Na to, že rada smlouvu tento týden schválila, upozornil Žatecký a Lounský deník. Firma chce v takzvaném Staňkovickém rozptylu v průmyslové zóně Triangle postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek používaných při výrobě polovodičů.

Náklady investor odhadl na 914 milionů korun. Společnost má zájem o pronájem a následný prodej plochy o rozloze 2,68 hektaru. Výstavba by měla začít letos a skončit v roce 2027.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a generální ředitel SoftBank Masajoši Son po pracovní snídani v rámci iniciativy Choose France v Elysejském paláci v Paříži dne 1. června 2026.

David Ondráčka: Evropa není muzeum bez perspektivy. SoftBank a další ukazují opak

Názory

Japonská SoftBank plánuje investovat až 75 miliard eur do rozvoje AI infrastruktury ve Francii. Pro všechny, kdo Evropu rádi odepisují jako unavený kontinent bez budoucnosti, je to nepohodlná připomínka. Evropa pořád nabízí talent, technologie, výzkum, průmyslové know-how i globálně silné firmy.

David Ondráčka

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Region láká polovodičový byznys

V květnu navíc jednatel české pobočky tchajwanské společnosti i-TRANS Global Gary Čchiu ČTK řekl, že firma připravuje v Ústeckém kraji evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie.

Zpočátku i-TRANS Global plánuje investovat alespoň 20 milionů eur, tedy asi 487 milionů korun, a zaměstnat 60 lidí. Ze speciálního skladu bude dodávat chemikálie a plyny hlavně drážďanské továrně TSMC na výrobu polovodičů.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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