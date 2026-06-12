Chtěl vyhrotit konflikt s KLDR, rozhodl soud. Exprezidentovi Jun Sok-jolovi uložil třicetiletý trest
Drony nad Pchjongjangem, propaganda a údajná snaha vyvolat krizi s KLDR. Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol dostal v dalším procesu 30 let vězení.
Jihokorejský soud v pátek uložil bývalému prezidentovi Jun Sok-jolovi třicetiletý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pchjongjangem. Jejím cílem podle soudu bylo zvýšit napětí s KLDR a vytvořit záminku k vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Informovala o tom agentura Jonhap.
Tento proces je jedním z několika, kterým Jun čelí. Loni byl v souvislosti s krátkým vyhlášením stanného práva zbaven prezidentského úřadu. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení poté, co jej shledal vinným ze vzpoury.
Drony nad Pchjongjangem
Severní Korea, která je s Jižní Koreou formálně ve válečném stavu, obvinila Soul, že v říjnu 2024 drony nad Pchjongjangem třikrát shazovaly propagandistické letáky.
Jihokorejská prokuratura tvrdila, že Junova snaha vytvořit pomocí dronů podmínky válečného stavu zvýšila napětí se Severní Koreou a narušila státní bezpečnost. Zřícení dronů nad územím KLDR mohlo podle prokuratury vést k úniku utajovaných informací, uvedla agentura AFP.
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Politika
Severokorejský vůdce Kim Čong-un výrazně vyostřil rétoriku vůči Jižní Koreji. Prohlásil, že pokud by byla ohrožena bezpečnost jeho země, mohl by Jižní Koreu zcela zničit, a její obyvatele už „navždy“ přestává považovat za své krajany. Dialog se Soulem odmítá, možnost jednání se Spojenými státy však připouští – pouze za podmínky, že Washington uzná KLDR jako jadernou mocnost.
Obhajoba vinu odmítá
Junovi právníci obvinění v dronové kauze odmítli. Tvrdili, že bývalý prezident nevydal ani neschválil žádný příkaz k dronové operaci. Podle obhajoby šlo o reakci na kroky Severní Koreje, která tehdy nad Jižní Koreu vysílala balony s odpadky.
Stanné právo trvalo jen několik hodin
Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo 3. prosince 2024 kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po jeho vyhlášení se proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda.
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Národní rozpočtová rada vznikla v roce 2017, za premiérování Bohuslava Sobotky. Měla to být ukázka „objektivnosti“ vlády. Máme tady experty na rozpočet, můžete být občané v klidu, výdaje státu jsou pod kontrolou. Bylo to politické sdělení. Jenže tento nezávislý orgán se trochu utrhl ze řetězu. Aktuálně říká vládě, že moc utrácí. Nepěkná slova se těžko poslouchají.