Čipy jako národní priorita. Jižní Korea chystá investice za biliony korun
Jižní Korea zrychluje závod o technologickou dominanci. Vedle nových čipových závodů Samsungu a SK Hynix chce vláda do roku 2035 výrazně navýšit kapacitu datových center pro AI.
Jihokorejské společnosti Samsung Electronics a SK Hynix postaví v Jižní Koreji každá po dvou rozsáhlých závodech na výrobu čipů za 800 bilionů wonů (11 bilionů korun). Stavba nových závodů je součástí státního projektu, jehož cílem je vybudovat v zemi ekosystém výroby čipů, podpořit růst a získat dominantní postavení v odvětví umělé inteligence (AI). Jihokorejská vláda v pondělí uvedla, že sama plánuje také nová datová centra pro AI, informuje agentura AFP.
Výkonné čipy pro umělou inteligenci potřebují chlad a stabilní přísun elektřiny. V době extrémních veder je ale energetická síť nejvíce zatížená. Blackouty tak dělají z výstavby datových center stále rizikovější byznys. Pojišťovny už počítají škody a technologické firmy přicházejí s odolnějšími, ale o to dražšími návrhy datacenter.
Čipy pro AI potřebují chlad. Jenže svět se přehřívá
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Výkonné čipy pro umělou inteligenci potřebují chlad a stabilní přísun elektřiny. V době extrémních veder je ale energetická síť nejvíce zatížená. Blackouty tak dělají z výstavby datových center stále rizikovější byznys. Pojišťovny už počítají škody a technologické firmy přicházejí s odolnějšími, ale o to dražšími návrhy datacenter.
Nové čipové centrum mimo Soul
Ministr průmyslu Kim Čung-kwan novinářům řekl, že všechny čtyři továrny budou na jihozápadě země, protože cílem je proměnit jihozápadní region v druhé centrum výroby polovodičů. Jihokorejský prezident I Če-mjong uvedl, že záměrem projektu je snížit regionální rozdíly a podpořit ekonomiku i mimo metropolitní oblast Soulu. Vláda investice podporuje, aby zajistila, že takové rozsáhlé výdaje do infrastruktury pro AI podpoří růst a posílí konkurenceschopnost.
Datová centra pro éru umělé inteligence
Ministr pro vědu Pe Kjong-hun dodal, že země do roku 2035 vybuduje další datová centra pro AI s kapacitou deset gigawattů (GW). Tím se celková kapacita zvýší na 18,4 GW. Celková investice do všech datových center by podle plánů měla dosáhnout jedné biliardy wonů (13,8 bilionu korun).
Jde o třetí velkou investici do AI oznámenou v Jižní Koreji za méně než rok a zároveň zdaleka nejvýznamnější. Výrazně převyšuje investici za 450 bilionů wonů, kterou avizovala společnost Samsung, i další investici za 125 bilionů wonů, kterou na konci loňského roku oznámila společnost Hyundai Motor.
Lidé si často stěžují, že modely umělé inteligence „halucinují“, tedy že nabízejí chybná, případně zcela smyšlená fakta. Podle autorů aktuálního vydání magazínu The Economist však skutečný problém velkých jazykových modelů je někde jinde: ve světonázorech, na nichž algoritmy staví své výsledky. Magazín zkoumal 25 AI modelů a hledal sadu přesvědčení, na nichž modely své odpovědi staví. Výsledkem je fascinující série grafů, ale také zjištění, že modely vycházejí z výrazně odlišných postojů než jednotlivé světové národy.
The Economist zkoumal hodnoty modelů umělé inteligence. Zásadně se liší od hodnot lidských
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Lidé si často stěžují, že modely umělé inteligence „halucinují“, tedy že nabízejí chybná, případně zcela smyšlená fakta. Podle autorů aktuálního vydání magazínu The Economist však skutečný problém velkých jazykových modelů je někde jinde: ve světonázorech, na nichž algoritmy staví své výsledky. Magazín zkoumal 25 AI modelů a hledal sadu přesvědčení, na nichž modely své odpovědi staví. Výsledkem je fascinující série grafů, ale také zjištění, že modely vycházejí z výrazně odlišných postojů než jednotlivé světové národy.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.