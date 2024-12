Prezident Jun Sok-jol musí odstoupit, uvedl předseda provládní strany

Předseda jihokorejské provládní Strany lidové moci (PPP) Han Dong-hun uvedl, že prezident Jun Sok-jol nejeví ochotu odstoupit za to, že se v zemi pokusil zavést stanné právo. Musí být proto okamžitě odvolán. Jun mezitím znovu hájil své rozhodnutí, které podle něj mělo chránit jihokorejskou demokracii před zásahy Severní Koreje. Slíbil, že bude bojovat až do konce, informovaly světové agentury.

Jun Sok-jol 3. prosince vyhlásil stanné právo v krátkém televizním projevu, v němž slíbil „vymýtit síly, které napomáhají KLDR, a bránit demokratický ústavní pořádek“. Opoziční Demokratickou stranu zároveň obvinil ze sympatií vůči Severní Koreji a z protistátní činnosti, jež paralyzovala vládu. Několik hodin po vyhlášení stanného práva se však proti prezidentovu rozhodnutí postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Prokuratura nyní podezřívá hlavu státu z velezrady či zneužití moci.

Opozice v návaznosti na tento krok navrhla ale v sobotu zbavit Juna funkce. Převážná většina poslanců PPP návrh bojkotovala, čímž bylo hlasování neplatné. Dnes šéf strany Han řekl, že poslanci se budou moci sami rozhodnout, zda pro takzvaný impeachment budou hlasovat.

Kritika od prezidenta

Jun kritizoval snahu zbavit ho funkce a řekl, že bude „bojovat s lidem do poslední minuty“, uvedla agentura AFP. Zároveň řekl, že se za vyhlášení stanného práva nebude vyhýbat právní ani politické odpovědnosti. Zopakoval svá tvrzení, že zavedení stanného práva mělo bránit demokracii a ústavní pořádek v zemi před opozicí, která podle něj svým konáním paralyzovala stát.

Odvolání hlavy státu vyžaduje v Jižní Koreji souhlas 200 poslanců ve třistačlenném zákonodárném sboru, kde opoziční strany nyní mají 192 mandátů. Opoziční Demokratická strana a její spojenci potřebovali dalších osm hlasů pro přijetí usnesení o Junově odvolání. V sobotním hlasování nakonec pro návrh zvedlo ruku jen 195 zákonodárců. Demokratická strana však uvedla, že bude ve snaze odvolat prezidenta pokračovat.

Han dříve označil vyhlášení stanného práva za „jasné a závažné porušení zákona“. Bojkot sobotního hlasování zdůvodňoval tím, že strana chce usilovat o spořádaný odchod prezidenta z funkce.

