Stanislav Šulc: Jurečka si chce posvítit na sociální dávky. Dopadne to jako vždycky

Další den, další informační balonek od jednoho z ministrů ve stylu „Něco naznačíme a uvidíme, co na to lid“. Po sérii karambolů s možným zestátněním ČEZ a okleštěním důchodů se vláda vydává bezpečnějším směrem a chce si „posvítit na sociální dávky“. Lavina nenávisti se nejspíš nestrhne, protože dávky přece berou jen flákači, říká s nadsázkou komentátor Newstreamu Stanislav Šulc.

Reklama

Je to téměř povinná disciplína pro všechny vlády, zejména ty označující se za pravicové. Když to neklapne se zeštíhlováním státní správy a do kyselého jablka v podobě zvýšení daní je ještě daleko, přijdou na řadu sociální dávky. Velkou revizi plateb lidem v nouzi nyní naznačil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Mají se odhalit takzvaní „černí pasažéři“, kteří systém dojí neoprávněně.

Jurečka: Půjdeme po „nemocných“ i jejich doktorech

„Konkrétně u nemocenské se chceme zaměřit na osoby, které ji opravdu často využívají, i na lékaře, kteří ji statisticky častěji u svých pacientů schvalují. I u dalších sociálních podpor chceme ještě letos dostat do našeho systému maximum dat, aby kontroly byly opravdu efektivní a cílené,“ řekl MF Dnes Jurečka. A jedním dechem přiznává, že kontroly doposud příliš efektivní nebyly.

Lukáš Kovanda: Jak reformovat důchody? Dát do systému více peněz a ne stále jen „bičovat“ občany Názory Zásadním cílem opatření v oblasti penzí by mělo být dostat do důchodového systému více peněz. Pokud to nemá být na dluh nebo z vyšších daní, nezbývá jiná možnost, než že si lidé budou sami na stáří spořit více, eventuálně začnou s takovým spořením dříve. Takže cokoli je k něčemu takovému pobídne, stojí za zvážení, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

A tak už můžeme začít vytahovat jednu hlášku ze seriálu Jistě, pane ministře za druhou. Takže kupříkladu je docela evidentní, že aby se Jurečkův plán zrealizoval, bude to chtít posílit kontroly a kontrolory. A to i finančně, protože lidi nejsou. Tedy klasika: aby se ušetřilo, bude se nejdřív muset utrácet.

Hledání jehly v kupce sena

A to ještě není nic proti tomu, co kontroloři téměř jistě zjistí. Například to, že třeba starší občané nebo ti se špatnou životosprávnou případně s těžkou prací (nejen fyzickou), využívají nemocenské častěji než průměr. A také je docela možné, že takoví lidé jsou koncentrováni třeba v nějakém konkrétním regionu, kde ale úřaduje jeden dva lékaři, protože ani s motivačními 100 tisíci nástupního bonusu tam nikdo nechce ordinovat. Takže tito lékaři pak nejspíš budou vykazovat nadprůměrné statistiky.

Reklama

Ale jasně. Je potřeba to zjistit exaktně a najít ve stovce podobných případů ten jeden, v němž jde skutečně o podvod. Dodejme, že o podvod s až tisícikorunovou škodou. Už slyšíte, jak se státní kasa plní?

Důchody se zvednou v létě, o reformě bude jasno dřív, slibuje Jurečka Politika O kolik a kdy letos mimořádně znovu kvůli inflaci vzrostou penze, bude mít ministerstvo práce jasno v únoru. Navýšení by se mohlo u průměrného starobního důchodu pohybovat od léta podle nynějších očekávání v průměru od 750 do 1000 korun. Záviset bude hlavně na lednovém růstu cen. ČTK, obi Přečíst článek

Podobné revize by možná měly smysl ve chvíli, kdyby došlo k nějaké paradigmatické nebo alespoň parametrické změně systému. Kdyby se například opět vrátila třídenní karenční doba, po kterou by stát nehradil nemocenskou. Vzhledem k tomu, že to nemá šanci projít ani v rámci pětikoaliční vlády, protože by to všem stranám prohrálo jakékoli příští volby, tak je aktuální oznámení revize zcela zbytečné. Dojde totiž k vynaložení extrémní síly a prostředků, aby se nedosáhlo takřka ničeho.

Nicméně na rozdíl od předchozích vládních balonků v podobě zmatků kolem ČEZ či důchodů, je tohle takový marketingově neškodný krok. Lidí, co berou dávky, se přece nikdy nikdo nezastane. A to, že nějakou dávku pobírá více než polovina populace, zůstane taktně zamlčeno.