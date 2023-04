Britům se nechce čekat na hranicích s EU. Sunak jedná o pasové dohodě

Britský premiér Rishi Sunak chce uzavřít dohodu s Evropskou unií, která by občanům Spojeného království usnadnila cestování. S odvoláním na osoby obeznámené s věcí to uvedla agentura Bloomberg, podle které jsou zpoždění na hranicích vyvolaná pasovými kontrolami v rozporu s tím, jak vláda líčí výhody brexitu.

Sunak doufá, že na základě zlepšených vztahů s EU dosáhne dohody, která by Britům umožnila používat pro ověření pasů unijní elektronické brány. Krok by urychlil překračování hranic, protože manuální kontroly - které od odchodu Spojeného království z bloku zahrnují i razítka do cestovních dokumentů - přispívají k častým zpožděním v rušných obdobích.

Formálně věc zatím nebyla přednesena, ale diplomaté tuto otázku neformálně nastolují, uvedl Bloomberg s odvoláním na své zdroje.

Snaha zlepšit vztahy s EU

Sunak se snažil zlepšit vztahy mezi Bruselem a Londýnem, které se zhoršily za vlády jeho předchůdců Borise Johnsona a Liz Trussové. Ti vyhrožovali, že zruší část paktu o brexitu, který Johnson sám s blokem podepsal. V únoru Británie dosáhla dohody se sedmadvacítkou ohledně obchodních ujednání pro Severní Irsko.

Podle plánů EU, které mají být zavedeny v roce 2024, by občanům Spojeného království a takzvaných třetích zemí mohly být odebrány biometrické údaje pro získání bezvízového styku. Britská vláda se ale obává, že tím problém častých zpoždění nebude vyřešen.

Po brexitu není nárok na výhody

Překračování hranic je zásadní otázkou v širší debatě o brexitu, která je pro obě strany politicky nepříjemná. EU umožňuje občanům bloku a přidružených zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) používat své elektronické brány. Jejich rozšíření i pro Brity by porušilo zásadu, že Spojené království by si po brexitu nemělo zachovat výsady vyplývající z členství v EU.

Je to také ošemetné pro Sunaka a jeho vládní Konzervativní stranu, která je odhodlána bagatelizovat jakékoli nepříznivé dopady brexitu vzhledem k tomu, že odchod z EU prezentovala jako přínos. Narušení obchodu, zpoždění na hranicích a nutnost platit za roaming mobilních dat patří mezi problémy, kvůli kterým někteří voliči přehodnocují své rozhodnutí z roku 2016 opustit blok.

Británie již umožňuje návštěvníkům z EU využívat v Británii elektronické brány, což znamená, že existuje rozdíl v cestovním režimu pro britské a evropské občany.