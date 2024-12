Zelenskyj: Putin pověřil Fica otevřením druhé energetické fronty proti Ukrajině

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil slovenského premiéra Roberta Fica z otevření druhé energetické fronty proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina.

Na sociálních sítích tak Zelenskyj reagoval na vyjádření šéfa slovenské vlády, který pohrozil Ukrajině odvetnými opatřeními, včetně přerušení dodávek elektřiny, pokud Kyjev po Novém roce zastaví tranzit ruského zemního plynu na Slovensko.

„Zdá se, že Putin pověřil Fica otevřením druhé energetické fronty proti Ukrajině na úkor zájmů obyvatel Slovenska. Jen tak se dají vysvětlit Ficovy hrozby odpojit Ukrajinu od mimořádných dodávek elektřiny během zimy, kdy ruské útoky zasahují naše elektrárny a distribuční síť,“ napsal Zelenskyj na síti X.

Ukrajina, která se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, už dříve oznámila, že neplánuje od začátku nového roku prodloužit smlouvu o přepravě ruského plynu do Evropy prostřednictvím své sítě plynovodů. Fico minulou neděli jednal v Moskvě s Putinem, na jehož rozkaz ruská vojska vpadla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

„Po prvním lednovém dni zvážíme situaci a možnosti recipročních opatření proti Ukrajině. Pokud to bude nevyhnutelné, zastavíme dodávky elektrické energie, kterou Ukrajina naléhavě potřebuje při výpadcích sítě, anebo se dohodneme na jiném postupu,“ prohlásil v pátek Fico ve videu zveřejněném na facebooku. Premiér mimo jiné tvrdí, že alternativní trasy by prudce zvýšily náklady a také by postihly slovenské zisky z tranzitu.

Zelenskyj v pondělí podle agentury Reuters uvedl, že Fico odmítl nabídku kompenzace ztrát způsobených neprodloužením dohody o přepravě ruského plynu přes Ukrajinu. Fico už dříve podle serveru Politico prohlásil, že mu Zelenskyj přislíbil 500 milionů eur z ruských aktiv, pokud Slovensko podpoří ukrajinské členství v NATO.

„Ficova krátkozraká politika už připravila slovenské obyvatele o kompenzace za ztrátu tranzitu ruského plynu a teď může Slovensko připravit ještě o minimálně 200 milionů dolarů ročně, které Ukrajina platí Slovensku za dováženou elektřinu. Ano, dovoz elektřiny na záchranu není zadarmo,“ napsal Zelenskyj. Slovenský podíl na dovozu elektřiny na Ukrajinu je podle něj přibližně 19 procent.

Slovensko je sice členem Evropské unie a Severoatlantické aliance, ale od návratu několikanásobného premiéra Fica k moci na podzim 2023 se přiblížilo Rusku a hlásí se k maďarské pozici, napsala v pátek agentura AFP v narážce na kontakty maďarského premiéra Viktora Orbána s Moskvou.

Ficova vláda po loňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob, nezrušila ale komerční dodávky zbraní, humanitární pomoc či vývoz elektřiny na Ukrajinu. Za leden až listopad letošního roku distribuovalo Slovensko na Ukrajinu 2,4 milionu megawatthodin elektřiny, což představuje meziroční nárůst o 152 procent, napsal dříve Reuters.