Lukáš Kovanda: Fico se přepočítal. Vítězem jeho šarvátky se Zelenským bude Trump

Slovenský premiér Robert Fico se přepočítal. Sázel na to, že Slovensko bude moci i po 1. lednu 2025 odebírat plyn nadále z východu, přes Ukrajinu. Akorát by se obchodně jednalo o ázerbájdžánský plyn. Jenže molekuly by nejspíše zůstaly ruské. Pročež tenhle plán ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl.

Před Vánoci Fico plán představil i šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Tehdy mluvil o „alternativním elegantním technickém“ řešení, které umožní v dodávkách z východu pokračovat právě i v příštím roce. Brusel se nicméně za plán nijak nepostavil. Počítá namísto toho s tím, že plyn přes Ukrajinu opravdu hned na Nový rok 2025 přestane téci.

Nezájem Kyjeva a Bruselu na pokračování tranzitu přes Ukrajinu, z něhož je Fico zjevně stále zoufalejší, má dvě zásadní příčiny. První je věcná, druhá geopolitická.

Věcně opravdu hrozí, že by přepravovaný plyn zůstal nadále ruský. Anebo že by Rusko na tranzitu nadále vydělávalo. I kdyby se vskutku jednalo o plyn ázerbájdžánský, Rusko by přesměrovalo své dosavadní dodávky plynu zemím EU, hlavně Slovensku a Maďarsku, právě do Ázerbájdžánu. Ten by tak získal uvolněnou kapacitu pro vývoz plynu do EU. Příjem ruské státní kasy z prodeje plynu by se tudíž ovšem příliš neztenčil. Pouze by jej místo do Bratislavy či Budapešti Rusko dodávalo do Baku.

Není divu, že Kyjev dále ruský plyn převážet nechce, byť by měl ázerbájdžánskou vlaječku.

Orbánův trik

Jiný „trik“, jak sám uvedl, zkusil vymyslet maďarský premiér Viktor Orbán. Chtěl nakupovat ruský plyn ještě předtím, než jej plynovod přivede na ukrajinské území. Ukrajinou by tak již tekl plyn formálně maďarský, byť jeho molekuly by byly pochopitelně nadále původu ruského. Orbánovi takové řešení prochází v případě dodávek ruské ropy, kterou maďarský MOL vozí přes Ukrajinu už coby maďarskou – tranzitem přes Ukrajinu ruská ropa napájí a napájet stále bude i v roce 2025 nejen Maďarsko, leč i Slovensko a Česko, resp. rafinérie, které v Česku provozuje Polsko.

Ani Orbánův „trik“ však na Zelenského zjevně nezapůsobil. Kyjev se odvolává na asociační dohodu s EU, jež prý brání mu ruskou ropu vypnout podobně, jako se chystá vypnout ruský plyn.

Zelenskyj má ale hlavně v ruce mocnější kartu, geopolitickou. A Brusel s ním. Kartu Donalda Trumpa (tu ještě v době, kdy přimhouřil oči nad přepravou ruské ropy přes Ukrajinu, Zelenskyj vytáhnout nemohl, neb v USA bylo teprve před volbami).

Zvolený americký prezident Evropské unii v poledních dnech hrozí, že pokud nezačne odebírat více amerického plynu a ropy, uvalí na její vývoz do USA nová cla. I bez této pohrůžky ale Brusel již předtím tušil, že jednou z cest, jak si Trumpovu administrativu naklonit, je odebírat více amerických energií. Vždyť navýšení těžby fosilních paliv představovalo středobod Trumpovy předvolební kampaně.

A zatímco Brusel si chce Trumpa naklonit primárně proto, aby nepřišla cla, Zelenskyj zase proto, aby nepřišel o americkou vojenskou pomoc.

Jak Brusel, tak Kyjev se ocitají v pozici, kdy není příliš co řešit. Zastavením tranzitu ruské (či ázerbájdžánské) ropy přes Ukrajinu „zabijí dvě mouchy jednou ranou“. Připraví Rusko o příjmy z prodeje plynu a k tomu si nakloní Spojené státy.

Ale bude se Slovenskem?

Zrovna včera Ukrajina získala historicky první dodávku zkapalněného zemního plynu z USA, přes terminál v Řecku. Když může americký zkapalněný plyn získávat Ukrajina, proč by nemohlo Slovensko? Třeba přes terminál v Litvě a následný polský tranzit. Příslušné plynovodní spojení mezi Polskem a Slovenskem se otevíralo letos v létě.

Ano, pro Slovensko to výhodný „deal“ nebude. Přijde o tranzitní poplatky za přepravu plynu, co doputuje přes Ukrajinu, dále do Rakouska. A navíc bude platit více za americký zkapalněný plyn, než nyní platí za ruský plyn potrubní.

Pro Brusel a Kyjev jde o „win-win“ situaci, pro Bratislavu o „lose-lose“.

Proto se Fico tolik vzteká. Proto dokonce hrozí Ukrajině vypnutím elektřiny. Proto viní Zelenského z nabízení úplatku. Proto se přichyluje k Moskvě, i když roku 2015 ještě vystupoval – podobně jako Orbán – proti kremelským zájmům, když kritizoval stavbu plynovodu Nord Stream 2. Tehdy jako dnes se hlavně obával o ztrátu tranzitních poplatků.

Zatímco ovšem v případě odporu proti stavbě Nord Streamu 2 Ficův zájem souzněl s tím americkým, nyní jde proti němu. A to nakonec bude podle všeho rozhodující. Nord Stream 2 nikdy plyn přepravovat nezačal, leč podruhé to Ficovi nevyjde. Ultimátně totiž tentokrát stojí proti USA, proti Trumpovi. A to je příliš velké sousto.

Vskutku, ultimátním vítězem celé situace, tedy i šarvátky mezi Ficem a Zelenským, bude Trump. Stačilo mu pronést několik vět pohrůžek a získává nová odbytiště pro vývoz amerických energií.