Berlín očekává, že energetická krize pošle německou ekonomiku do recese

Vláda v Berlíně očekává, že německá ekonomika se kvůli energetické krizi, rostoucím cenám a omezeným dodávkám příští rok propadne do recese a vykáže pokles o 0,4 procenta. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Mluvčí ministerstva hospodářství v reakci sdělil, že ministr Robert Habeck zveřejní aktualizované údaje příští týden.

Inflace zůstane vyšší

Vláda podle zdrojů zhoršila také výhled letošního růstu hrubého domácího produktu (HDP) a předpokládá, že hospodářství vzroste o 1,4 procenta. V dubnové projekci počítala s růstem o 2,2 procenta a na příští rok očekávala růst o 2,5 procenta.

Německá vláda rovněž odhaduje, že inflace zůstane ve vyšších jednociferných číslech - letos na úrovni 7,9 procenta a příští rok na osmi procentech, uvedly zdroje. Podle nich se tyto hodnoty mohou mírně změnit v závislosti na chystané regulaci cen plynu. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v září zrychlilo na deset procent ze srpnové hodnoty 7,9 procenta. Inflace v Německu je tak nejvyšší zhruba za 70 let.

K růstu se podle vlády největší evropská ekonomika vrátí v roce 2024. Na ten rok počítá podle zdrojů se zvýšením HDP o 2,3 procenta. „Zatím nejsou k dispozici žádné konečné hodnoty. Pokračují závěrečné práce,“ uvedl mluvčí ministerstva hospodářství.

Čísla se shodují s instituty

Čísla se nicméně shodují s výhledem čtyř předních německých ekonomických institutů. Ty na konci září zmírnily prognózu hospodářského růstu na letošní rok a výhled na rok příští snížily z růstu 3,1 procenta na pokles o 0,4 procenta. Jejich prognóza počítá s návratem k hospodářskému růstu v roce 2024, kdy by ekonomika mohla vykázat vzestup o 1,9 procenta.

Německo podpoří stabilizaci cen energií zvláštním hospodářským fondem v objemu až 200 miliard eur (4,9 bilionu korun), oznámil minulý týden kancléř Olaf Scholz.

