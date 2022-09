Němcům dochází plyn. Domácnosti se musí uskrovnit, přiznal ministr Habeck

20 procent. Tolik plynu potřebuje Německo ušetřit, jinak mu reálně hrozí nedostatek dodávek, prohlásil německý ministr hospodářství Robert Habeck.

Situace v zásobování Německa energiemi je stále mimořádně vážná a bez úspor v domácnostech hrozí, že země nebude mít v zimě dostatek plynu. V rozhlasové stanici Deutschlandfunk to prohlásil německý ministr hospodářství Robert Habeck před dnešním jednání ekonomických ministrů. Mírnil také přílišná očekávání veřejnosti k připravované regulaci cen plynu, protože státní dotace je nemohou srazit na úroveň loňského roku.

Německo je podle Habecka stále v nouzové situaci. „Pokud nebudeme šetřit, pokud domácnosti nesníží spotřebu, tak nám nadále hrozí, že v zimě nebudeme mít dostatek plynu,“ řekl.

Německý kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek oznámil, že Německo podpoří stabilizaci cen energií zvláštním fondem v objemu až 200 miliard eur (až 4,94 bilionu korun). Peníze, které si Německo do fondu vypůjčí, poslouží k regulaci cen plynu i elektřiny a také pomohou podnikům i domácnostem vyrovnat se s drahými energiemi.

Scholz také řekl, že po poškození plynovodů Nord Stream 1 a 2 je jasné, že z Ruska v dohledné době žádný plyn nepřijde. Dodal ale, že Německo je dobře připraveno, protože buduje terminály na zkapalněný zemní plyn (LNG), má plné zásobníky plynu, zprovoznilo uhelné elektrárny, prodloužilo chod jaderných elektráren a buduje obnovitelné zdroje energií.

Cenový strop na plyn je nejistý

Jak přesně bude u plynu vypadat takzvaná cenová brzda, zatím není jasné. Návrhy připravuje příslušná komise. Habeck dnes ale varoval, aby lidé nečekali snížení cen na úroveň loňského roku. Vyloučena je podle něj i dotace nad průměrnou spotřebu.

To, že lidé i přes regulaci cen budou muset šetřit, řekl Habeck už ve čtvrtek. Dnes v rozhlasové stanici upřesnil, že horních 20 procent průměrné spotřeby budou lidé zcela jistě muset zaplatit v plné výši.

„Musíme snížit spotřebu, cílem je dosáhnout v Německu 20procentní úspory. Nechci předjímat návrhy komise, ale bude to tak, že horní část spotřeby zastropována nebude. To znamená horních 20 procent průměrné spotřeby,“ řekl.

