Babišova vláda chystá zákaz HHC. Experti říkají, že není nutný
Kanabinoid HHC by mohl být v Česku brzy zařazen mezi zakázané návykové látky. O jeho zákazu má v pondělí rozhodnout vláda. Pokud kabinet návrh schválí, bude držení této látky trestné. Vyplývá to z návrhu nařízení o seznamu návykových látek.
Ministerstvo zdravotnictví krok zdůvodňuje mimo jiné tím, že HHC není dostatečně prozkoumané a jeho užívání může vyvolávat změny nálady, vnímání či chování. Zaznamenány byly také případy poruch vědomí, agresivity nebo nevolnosti. Podle úřadu se látkou intoxikovalo i několik dětí.
Zkoumané látky a regulovaný prodej
Česko má od loňska zákon o psychomodulačních látkách, který zavádí tři různé seznamy. Vedle zakázaných drog existuje také seznam zkoumaných psychoaktivních látek a seznam psychomodulačních látek, které mohou být při nízkém riziku prodávány dospělým za přísných pravidel.
HHC bylo v roce 2024 zakázáno, následně se však přesunulo na seznam zkoumaných látek. Situace se změnila loni v březnu, kdy Komise OSN pro omamné látky zařadila HHC podle úmluvy o drogách z roku 1971 mezi zakázané substance. Podle ministerstva zdravotnictví musí tento krok promítnout do své legislativy i Česko.
Pokud vláda zákaz schválí, začne platit den po zveřejnění ve Sbírce zákonů.
Vláda chce od 1. března dočasně zakázat psychoaktivní látku HHC. Držení většího množství by tak mohlo být trestné. A je úplný zákaz řešení? Téma pro nejnovější díl podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners.
Kritika protidrogových expertů i podnikatelů
S plánovaným zákazem nesouhlasí vládní odbor protidrogové politiky ani Hospodářská komora. Podle protidrogového odboru není zákaz nutný, protože Česko už požadavky mezinárodní úmluvy plní.
„Jediným důsledkem přeřazení HHC by tak bylo bezdůvodné přepětí práva v podobě kriminalizace společensky minimálně škodlivých uživatelů HHC, kteří tuto látku pro vlastní potřebu v malém množství přechovávají,“ uvedl odbor.
Podle Hospodářské komory by zákaz nepřinesl větší ochranu obyvatel a mohl by naopak omezit výzkum možných terapeutických účinků této látky.
Histamin je klíčová signální látka v těle, která řídí imunitu, trávení i spánek. Pokud se ho ale v organismu hromadí příliš a tělo ho nedokáže rozkládat, může vzniknout histaminová intolerance. Ta se projevuje únavou, migrénami či trávícími potížemi a často zůstává dlouho nerozpoznaná.
Nové látky na seznamu
Vláda zároveň plánuje rozšířit seznam zkoumaných látek o tři syntetické deriváty THC (ADB-3en-BUTINACA, ADB-5en-HEXINACA a EDMB-4en-PINACA) a také o rostliny rodu mitragyna, s výjimkou druhu mitragyna speciosa, z něhož se získává kratom.
Ten už dnes patří mezi psychomodulační látky s regulovaným prodejem. Ostatní druhy mitragyny obsahují látky podobné kratomu, které se v Asii a Africe používají například ke stimulaci nebo zmírnění bolesti.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno uvedl, že chce situaci kolem kratomu i obchodů s konopím řešit. „Musíme vyslat jasný signál obyvatelům, že tyhle věci jsou špatně a že to budeme řešit nějakými exemplárními případy,“ řekl po jednání vlády.