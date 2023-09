A zase ti aktivisté. Braniborská brána se zbarvila do červena

Další obětí aktivistů ze skupiny Letzte Generation se stal symbol Berlína, Braniborská brána. V minulosti se snažili poškodit i Rafaelův obraz Sixtinské madony v Drážďanech či dílo Gustava Klimta Smrt a život, které je vystaveno ve Vídni.

Aktivisté z klimatického hnutí Letzte Generation (Poslední generace) v neděli poničili červenou barvou Braniborskou bránu, jeden z hlavních symbolů Berlína. Policie, která tuto významnou berlínskou památku neustále hlídá, zadržela 14 lidí.

Poškozeno bylo všech šest sloupů význačné stavby do výše několika metrů. Barva zasáhla i fasádu. Berlínský primátor Kai Wegner čin aktivistů tvrdě odsoudil. „Takovými činy skupina poškozuje nejen Braniborskou bránu, ale i svobodnou debatu o klíčových tématech naší doby a budoucnosti," řekl.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová řekla, že čin hnutí Letzte Generation je zavrženíhodný a že poškozuje podporu, o kterou klimatičtí aktivisté usilují.

Aktivisté chystají blokády

Od pondělí Letzte Generation chystá v Berlíně po letní pauze nové akce včetně blokád. U Braniborské brány hnutí demonstruje pravidelně. Loni v prosinci tam i přes policejní ostrahu uřízlo špičku vánočního stromu.

Aktivisté k tomu tehdy uvedli, že špička stromu odkazuje na budoucí klimatickou katastrofu, pokud lidstvo nezačne životní prostředí důsledněji chránit.

Dva mladí klimatičtí aktivisté ze skupiny Poslední generace se loni v srpnu v drážďanské galerii Zwinger přilepili k rámu Sixtinské madony a roztáhli transparent s nápisem „Zastavte ten fosilní nesmysl“. V polovině listopadu pak klimatičtí aktivisté ze stejné skupiny polili ve vídeňském Leopoldově muzeu olejem obraz rakouského malíře Gustava Klimta Smrt a život.

Klimatičtí aktivisté ze skupiny Letzte Generation (Poslední generace) v polovině listopadu 2022 polili ve vídeňském Leopoldově muzeu olejem obraz rakouského malíře Gustava Klimta Smrt a život. Zdroj: twitterový účet Letzte Generation Österreich