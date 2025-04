Místo ryb plasty. Výstava Tomáše Rachunka nabádá ke změnám

Na blížící se ekologický kolaps způsobený plastovým znečištěním upozorňuje instalace v prostoru Swim v pražské Štěpánské ulici od interdisciplinárního výtvarníka Tomáše Rachunka s názvem Memory of My Future Holiday. K vidění je do konce dubna.

Slunce, pláže, příliv a odliv moře, příjemné časy. Tak si většina Čechů představuje ideální letní dovolenou. Podle umělce Tomáše Rachunka však taková dovolená nemusí již za pár dekád být jistotou. Důvod? Extrémní nárůst plastů, které končí povětšinou právě v moři. Na situaci se snaží poukázat instalací Memory of My Future Holiday (Vzpomínka na mou budoucí dovolenou), která je k vidění ve Štěpánské ulici.

Podívejte se na instalaci Tomáše Rachunka:

„Koncept je založen na závěrech zprávy The New Plastics Economy, kterou v roce 2016 publikovalo Světové ekonomické fórum a Ellen MacArthur Foundation. Tato studie upozorňuje, že pokud nezměníme přístup k plastovému odpadu, do roku 2050 bude v oceánech více plastu než ryb,“ vysvětluje autor konceptuálního díla Tomáš Rachunek.

Může to tak dopadnout?

Hlavním záměrem vizuální expozice je upozornit diváka na blížící se realitu, která není pouze nadnesenou představou s tragickým koncem, ale logickým vyústěním nepřiměřeného konzumu, pomocí scény, která je pro každého snadno představitelná. Instalace funguje jako performativní dílo, které má v návštěvnících i kolemjdoucích vyvolat hlubokou emocionální odezvu.

Výloha eventového prostoru Swim ve Štěpánské ulici se proto na celý duben prostřednictvím recyklovatelných a organických plastů promění v okno do budoucnosti, kdy se idylická dovolená u moře stává pobytem u nekonečného oceánu odpadků.

„Instalace Memory of My Future Holiday nestylizuje skutečnost, pouze ji antropocentricky formátuje — měřítko je zde vypravěčem, překládajícím sdělení ze slova do hmoty, s níž se lidská mysl dokáže konfrontovat a uchopit ji v prostoru reality,“ doplňuje výtvarník Rachunek.

