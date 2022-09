Karel Schwarzenberg: Co musí mít dobrý prezidentský kandidát? Plebs-appeal

Ve speciálním vydání pořadu Victory Club se o rady pro politiky podělil Karel Schwarzenberg. Ten sice z aktivní politiky již odešel, ale nadále ji sleduje a jako mentor pomáhá vybraným osobnostem.

Jak se dívá na české dějiny, které významně ovlivňují současnou politiku? Co podle něj musí mít dobrý politik a obzvlášť kandidát na prezidenta, který má šanci uspět v přímé volbě? A kde se cítí být doma? Sledujte netradiční epizodu Victory Clubu.

Co je Victory Club?

Co znamená být nejlepší? Jakou roli hrají v jejich životě peníze? Co je pro ně úspěch a co mu museli obětovat? Jak vychovávají své potomky? A co by poradili mladým talentovaných lidem? Na tyto a další otázky odpovídají osobnosti tuzemského byznysu, politiky, sportu i kultury v nové sérii videoportrétů Victory Club s podtitulem Inspirujte se nejlepšími.

S kým se setkáte v první sérii Victory Clubu?

S lidmi, kteří ve své profesi dosáhli na absolutní vrchol. Vedle dalších to je hokejista Jaromír Jágr, rektorka Mendelovy univerzity a pravděpodobná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, jeden z nejúspěšnějších designérů dneška Rony Plesl, zakladatel pojišťovny Pavel Řehák, zakladatel banky Radomír Lapčík či nejlepší klavírista současnosti Ivo Kahánek.

