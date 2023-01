Pilulka loni zavřela část lékáren, na internetu ale posílila. A obsadila nové trhy

Česká skupina lékáren Pilulka má za sebou celkem solidní rok. Loni na podzim expandovala na maďarský a rakouský trh. A prodeje na internetu jí mírně rostly.

Česká skupina lékáren Pilulka loni podle předběžných neauditovaných výsledků utržila přes 2,5 miliardy korun, meziročně o čtyři procenta více. Franšízová síť lékáren Pilulka k tržbám přidala další téměř miliardu korun na celkových 3,5 miliardy korun. Pilulka, jejíž akcie se obchodují na pražské burze, uvedla, že loni expandovala na nové trhy.

„V minulém roce Pilulka obsloužila bezmála 750 tisíc unikátních zákazníků, kteří udělali přes 1,4 milionu objednávek. Mezi objednávky se nepočítají rezervace v lékárnách,” uvedla firma. Tržby rostly i navzdory výpadku covidového sortimentu, jehož prodej meziročně klesl o 170 milionů korun. Pilulka také prodala sedm kamenných lékáren.

Nové trhy, nové výzvy

Zamířila ale na nové trhy. V prosinci začala působit v Rakousku, kde ji zákazníci najdou pod označením Pilulka.at. V říjnu vstoupila jako Pilulka.hu na maďarský trh. Vedle toho působí také na Slovensku a v Rumunsku.

Na českém a slovenském trhu je firma od roku 2013, na rumunském od konce roku 2018. Většinově ji vlastní české fyzické osoby. Pilulka je provozovatelem sítě kamenných lékáren a největší zásilkové lékárny v České republice a na Slovensku s přibližně dvěma miliony zákazníků. Podle svého webu má v Česku přes 140 kamenných lékáren. Největší lékárenskou sítí v Česku je Dr.Max ze skupiny Penta, která má asi 460 poboček.

Zásilky do Rakouska bude Pilulka expedovat z nově otevřené specializované lékárny v Olomouci. Na ploše 3600 metrů čtverečních v ní nabízí přes 400 tisíc kusů léků a produktů pro zdravý životní styl.

„V roce 2023 se bude skupina soustředit na zvyšování ziskovosti, omezení dosud ztrátových aktivit, utilizaci investic a zvyšování provozní efektivity,” uvedla firma. Tržby by letos měly růst na úrovni inflace. V Maďarsku a Rakousku Pilulka počítá s minimálně trojciferným růstem.

