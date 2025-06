To nebude hezké léto

Určitě pro ty, kteří budou stavět dům kolem bitcoinového daru. A kdo ví, co se ještě do voleb objeví. Nejsem si jistá, že bude stačit srovnávací grafika, vykreslující situaci za současného premiéra Petra Fialy v pozitivním světle oproti jeho předchůdci Andreji Babišovi. ANO vede do voleb, koalice je druhá a SPD třetí.

Rezignace ministra spravedlnosti Pavla Blažka kvůli bitcoinům od odsouzeného vyvolala bouřlivé reakce na české politické scéně. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš vládní koalici osočil z toho, že prala špinavé peníze. Blažek nezákonné jednání odmítá, stejně jako premiér Petr Fiala, který si demise váží. Hrad hodlá jednat podle ústavy. Exprezident Miloš Zeman Blažkova odchodu lituje. Kdo s čím zachází…

Stanislav Šulc: Pavel Blažek podal demisi. ODS dala Babišovi zbytečně štědrý dárek Názory Pavel Blažek byl dlouhodobě nejkontroverznějším členem ODS ve vládě. Je trochu s podivem, že jej nakonec dostihla kauza bitcoin od drogového dealera. Ale asi svou roli sehrály blížící se volby. Takovýto zásah do vlády čtyři měsíce před volbami je pro ODS krutou ranou, ale mohla by část voličů přesvědčit, že pořád jde o hodnotovou stranu. Otázkou zůstává, jestli na to bude dostatek času. Stanislav Šulc Přečíst článek

Závěrem čtvrtečního mimořádného jednání Poslanecké sněmovny ohledně bitcoinové kauzy má být podle jejího místopředsedy Karla Havlíčka vyjádření vlády, zda podá demisi. „Tato vláda už by neměla přijímat žádná rozhodnutí,“ dodal s tím, že je pravděpodobné, že opozice vyvolá hlasování o její nedůvěře. Havlíček se asi zbláznil.

Policista nechal ve středu na toaletě ve sněmovně zbraň, ležela tam několik minut. Bylo to sice ve vedlejší sněmovní budově, kde se konala akce Den Jeruzaléma, ale... Obdobný případ dolní komora zaznamenala před dvěma měsíci, kdy na toaletě zapomněl zbraň někdejší poradce poslankyně Heleny Válkové (ANO). Nějak nám to utíká.

Politický diář Jany Havligerové: Pokoj lidem dobré vůle Názory Čtvrtou svíci, řečenou andělská a představující mír a pokoj, na adventním věnci zapálili – aby se neřeklo, i politici. Jinak ale všechno po starém. Jana Havligerová Přečíst článek