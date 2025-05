Stanislav Šulc: Pavel Blažek podal demisi. ODS dala Babišovi zbytečně štědrý dárek

Pavel Blažek byl dlouhodobě nejkontroverznějším členem ODS ve vládě. Je trochu s podivem, že jej nakonec dostihla kauza bitcoin od drogového dealera. Ale asi svou roli sehrály blížící se volby. Takovýto zásah do vlády čtyři měsíce před volbami je pro ODS krutou ranou, ale mohla by část voličů přesvědčit, že pořád jde o hodnotovou stranu. Otázkou zůstává, jestli na to bude dostatek času.

Konec Pavla Blažka ve vládě mohl nastat několikrát. Třeba po nechvalně proslulé schůzce/neschůzce s Martinem Nejedlým, když se strhla ta nešťastná bouřka. Nebo v souvislosti s pořád nepříliš průhlednou kauzou privatizace brněnských bytů. Odolal.

Stanislav Šulc: Kauza Blažek v hospodě. Zjistili jsme, že jsou v Česku všichni kamarádi Názory Sedět s někým v restauračním zařízení nemusí nic znamenat. Ale nejspíš také může. Zvláště, když jde o dvě exponované osoby, o nichž si přinejmenším téměř každý myslí, že jsou to gauneři. Dokázat, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek a temný lobbista Martin Nejedlý něco pekli, ale nepůjde. A tím je celá dnešní kauza odsouzena ke konci během pouhých hodin. Stanislav Šulc Přečíst článek

Byla to však nakonec kauza bitcoinů, které podivně věnoval usvědčený drogový dealer ministerstvu spravedlnosti (zřejmě proto, aby si velkou část prostředků z trestné činnosti mohl nechat), co Blažkovi setnulo hlavu.

Možná to je proto, že kauzu tentokrát vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, možná proto, že političtí konkurenti zjevně nechtěli nechat kauzu být. Ale velmi pravděpodobně hlavně proto, že do voleb zbývají už jen čtyři měsíce a ODS opravdu nepotřebuje další „škandál“.

ANO si to užije

Jenomže ona ho prostě má. A neodpáře jí ho ani skutečnost, že Pavel Blažek odstoupil z funkce ministra. Jestli hnutí ANO potřebovalo nějakou živou vodu pro zatím nepříliš působivou kampaň, tak tady jí dostalo celé kýbly. Vykreslit ODS jako zkorumpovanou stranu, která se neštítí brát miliardu od kriminálníka (ano, takto jednoduché to ve finále bude), pro ni nyní bude velmi snadné.

A ODS s tím nic nenadělá, protože odkazovat na to, že kauza není dořešená, že nikdo neví, co se ve skutečnosti stalo a že Pavel Blažek přeci rezignoval, tak je všechno v pořádku, jí prostě stačit tentokrát nebude.

A nejde o to, že tato kauza nejspíš nepřesvědčí žádného voliče SPOLU, aby šel volit ANO. To není podstatné. Klíčové je, že ANO se bude dařit dál aktivizovat ty voliče, které Babiše vidí jako spasitele, jenom třeba ani k volbám jít nechtěli. Teď tedy v boji proti korupci zase půjdou.

Bude dost času?

Ale ať to nevyzní zcela defétisticky vůči ODS a SPOLU. Je totiž dobře, že Pavel Blažek rezignoval. Alespoň pro své voliče může deklarovaně konzervativní strana sázející na hodnoty poukázat na to, že své působení skutečně staví na hodnotách a nikoli na zákulisních dohodách.

Jen je otázka, jestli konec Pavla Blažka na ministerstvu spravedlnosti přišel v pravý čas. Tedy takto: na takovou akci není pravý čas nikdy. Ale když už k tomu mělo dojít, jsou čtyři měsíce do voleb vhodná doba? To ukážou další týdny a to, jak se ODS podaří s touto kauzou a koncem ministra naložit. Jisté je jen to, že ANO s tím naloží zcela jistě spektakulárně.