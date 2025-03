Politici myslí na sebe

Petr Fiala oznámil nové jméno volebního kandidáta. Za občanské demokraty bude kandidovat nestraník Jan Lipavský. Ano, ve vládě je nestraník – ministr zahraničí. Celé to vymyslel nepostradatelný straník ODS Marek Benda. Původně jednal Lipavský s TOP09. Topkaři ostrouhali.

Reklama

Vládní poslanci si mohou blahopřát. Nakonec přehlasovali prezidentské veto zákona platech ústavních činitelů. Platy tak porostou o sedm procent. Plat řadového zákonodárce by se tak letos měl zvýšit o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně. To bylo řečí…

Exprezident Miloš Zeman říká, že dávat víc než dvě procenta na obranu je zbytečné. Premiér Petr Fiala by se ve čtvrtek rád sešel s předsedy všech stran zastoupených ve Sněmovně. Téma setkání - bezpečnostní otázky a posílení obranyschopnosti Česka v reakci na aktuální mezinárodní situaci. Jaké bude resumé?

Dalibor Martínek: ANO, nebo ODS? Ne. Volby budou o malých, nečitelných stranách Názory Volby by vyhrálo ANO. To nám teď budou říkat každý týden až do podzimních voleb průzkumné agentury. Nevíme ještě, jaké bude datum voleb, to stanoví prezident, ale mluvíme asi o půl roce. Bude to postupně čím dál intenzivnější, přibydou hesla a plakáty, bizarní výroky – naposledy chtějí Motoristé povinnou vojnu – takových bizarností bude přibývat. Ale přes všechny vlnky vše směřuje k předem očekávanému výsledku. Dalibor Martínek Přečíst článek

Politický diář Jany Havligerové: Babiš a Fiala na houpačce Názory Evropští političtí lídři se snaží narovnat vztahy mezi Zelenským a Trumpem. Platí to i o těch českých. „Stojíme při Ukrajině víc než kdy jindy. Je čas, aby Evropa zvýšila své úsilí,“ řekl Petr Pavel, prezident ČR. „Stojíme za Ukrajinou a na straně svobodného světa,“ prohlásil Petr Fiala, předseda vlády ČR. Jana Havligerová Přečíst článek

Reklama

Stanislav Šulc: Tři roky války. Sedm lekcí, které jsme zatím pořád nepochopili Názory Tři roky války, pardon, „speciální vojenské operace,“ jsou za námi. Tedy přesněji jsou za Ukrajinci, kteří se i díky velké podpoře ze Západu nadále brání ruské agresi. Stanislav Šulc Přečíst článek