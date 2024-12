Pokoj lidem dobré vůle

Čtvrtou svíci, řečenou andělská a představující mír a pokoj, na adventním věnci zapálili – aby se neřeklo, i politici. Jinak ale všechno po starém.

Zvlášť bývalé hlavy státu – Klaus a Zeman. Ten se vyslovil pro sjednocení levice, podle Klause zase současná vláda dělá skoro všechno špatně. Původně jsme sice chtěli politiky různého zbarvení požádat, aby se alespoň pro jednou omezili na novinky. Pozdě. Zkrátka melou tu svou.

V týdnu to ovšem žilo. Ne, nebudeme vyzobávat rozinky z poslaneckých projevů. Mnohem zajímavější byla shoda pravicové vlády a opozičního ANO. Přesněji řečeno ministra dopravy Martina Kupky a jeho předchůdce ve funkci Karla Havlíčka. Rukou společnou bylo ve Středočeském a Jihočeském kraji otevřeno bratru 32 kilometrů dálnic. Hlavní dálniční sít bude hotová v roce 2033. „Je na tom shoda s opozicí.“ Třikrát sláva, to je ale úspěch.

Volby by momentálně s velkým náskokem vyhrálo s 33,5 procenty ANO. Druhá ODS má podle Medianu 11,5 procenta a Starostové deset procent. Pětiprocentní práh by ještě překročili Piráti, Motoristé, KSČM a SPD. To by bylo vládnutí.