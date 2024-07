Bacha, rozhoduje premiér

Petr Fiala po středečním jednání kabinetu oznámil „jednomyslné rozhodnutí vlády“: Kandidátem do Evropské komise bude ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Jednotné rozhodnutí? Ani omylem. K žádné stoprocentní shodě nedošlo. Ministři za STAN dál trvali na dvou nominantech, tedy i Danuši Nerudové. Premiér Fiala ovšem razí svou vyjednávací strategii, a tu se stanaři rozhodně nekonzultuje.

Na jednání kabinetu seděl i prezident Petr Pavel. Toho bude zajímat, zda návrh rozpočtu na příští rok respektuje vládní priority. „Pokud by skutečně došlo k tomu, že v návrhu rozpočtu budou ignorovány priority tak, jak si je stanovila vláda, pak by to byl důvod ten rozpočet vetovat, protože by vlastně nesplnil to, co vláda voličům slíbila a kvůli čemu ji volili,“ podotkl Pavel. Aha. Je fajn, že to hlava státu pozná.

Piráti jako jediní důkladně analyzovali debakl strany v evropských volbách a jasně označili viníka. Je jím bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík, jde o reakci na jeho kampaň před eurovolbami. Jestli výzvu celostátního fóra poslechne, nebo si před parlamentními volbami zase bude hrát na Boha, se exposlanec ještě nerozhodl.

