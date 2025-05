Blažek reaguje na převzetí bitcoinů od odsouzeného: Nevidím na tom nic neetického

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nevidí nic nelegálního ani neetického na tom, že ministerstvo přijalo bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Soudy podle něj neprokázaly, že kryptoměna pocházela z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly v budoucnu, finanční prostředky by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl ministr.

Podle médií daroval ministerstvu kryptoměnu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog. V roce 2021 byl propuštěn z vězení. Blažek řekl, že v březnu dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila.

Forma pokání

Ministr situaci označil za neobvyklou, podle něj se ještě nestalo, že by ministerstvo získalo takový dar. O důvodech, proč odsouzený bitcoiny státu daroval, nechtěl Blažek spekulovat. „Proč by člověk, který byl odsouzen, nemohl něco darovat státu, třeba jako formu pokání,“ řekl.

Zároveň zdůraznil, že neměl etické výhrady k přijetí daru. „Kdyby se v budoucnu prokázalo, že to je z trestné činnosti, stát by to stejně zkonfiskoval a bylo by to použito v rozpočtu. Eticky jsem neměl o čem přemýšlet,“ řekl. Peníze podle něj využije ministerstvo spravedlnosti mimo jiné na elektronizaci justice, protidrogová opatření ve věznicích nebo na projekty dostupného bydlení pro příslušníky vězeňské služby.

Ministrovo vyjádření kritizoval výkonný ředitel protikorupční organizace Transparency International David Kotora. „Přijímání daru s sebou nese celou řadu etických otázek a reputačních rizik, přičemž kryptoměny nejsou výjimkou,“ řekl Kotora.

Zároveň upozornil i na možný problematický původ přijatých peněz. „Ministr spravedlnosti Pavel Blažek nemluví pravdu, když říká, že nic nenasvědčuje tomu, že by bitcoiny mohly být z nelegální činnosti. Média citují rozsudky trestního soudu, který popsal podezření, že i další zisky odsouzeného mohly pocházet z nelegální činnosti, jenom se to nepodařilo prokázat do takové míry, aby bylo možné je zabavit. Nad to ministr Blažek neuvedl jakékoliv jiné vysvětlení, odkud by mohl provozovatel ilegálního internetového tržiště legálně desítky milionů korun získat,“ zdůraznil Kotora.

Blažek také řekl, že se s odsouzeným mužem nezná. Připustil, že zná jeho advokáta, který dohodu o převedení bitcoinů zprostředkoval, bagatelizoval to ale slovy, že advokátů zná stovky. Vyloučil také to, že by darování části bitcoinů mohlo nějak pomoci odsouzenému muži, pokud by policie v budoucnu došla k závěru, že kryptoměnu nabyl nelegálním způsobem.