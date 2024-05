Karel Pučelík: Místo důchodu premiérský úřad. Skotskou vládu převzal kompromisní Swinney

Skotským prvním ministrem se tento týden stal politický veterán John Swinney. Ačkoli o funkci moc nestál, možná je právě on tím, co Skotská národní strana potřebuje. Té totiž dochází, že jen s bojem za nezávislost už napříště neuspěje.

Skotsko má za rok a půl třetího šéfa vlády. Humza Yousaf rychle skončil poté, co nestrategicky rozcupoval koaliční dohodu s tamější Stranou zelených. Během několika dní našla Skotská národní strana nového lídra, který je od středy také prvním ministrem. Oproti Yousafovi bude nové vedení zřejmě razit jiný styl politiky.

Volba nového premiéra nakonec nebyla žádné drama, jak se mohlo původně očekávat. Strana si nemusela ani vybírat, protože se o nejvyšší funkci ucházel pouze jeden kandidát. Dlouholetý harcovník skotské politiky John Swinney od začátku představoval smírnou volbu, navíc se mu podařilo získat podporu nejvýraznějších zástupců mladé generace. Kate Forbesová, která vloni skončila těsně za Yousafem se do kampaně nepustila, na oplátku ale dostala klíčová místa vicepremiérky a ministryně financí.

Pro skotskou politiku to znamená poměrně velkou změnu. Místo progresivní vlády prosazující především nezávislost přichází konzervativnější kabinet, který se bude klást větší důraz na každodenní politiku. Ačkoli nezávislost zůstává dlouhodobým cílem, vlajkovou lodí vládního programu má být ekonomika.

Všemi oblíbený Swinney

Šedesátiletý John Swinney není ve skotské politice novou postavou. Členem Skotské národní strany je už od patnácti a od té doby zastával snad všechny zásadní funkce. Jednou už byl i lídrem nacionalistického uskupení - čtyři roky na začátku tisíciletí, pak ale uvolnil prostor výraznějšímu Alexu Salmondovi. Za působení Salmonda a později Nicoly Sturgeonové zůstal v důležitých postech, zvláště zmíněná první ministryně v něm měla loajálního a schopného zástupce.

Osobně střídmý a mírný Swinney je oblíbenou postavou. Někdejší labouristický ministr pro Skotsko Jim Murphy kdysi pronesl, že „ve Skotsku není nikdo, kdo by neměl Swinneyho rád“. To je možná i důvod, proč se stal prvním ministrem. Již se pomalu chystal do důchodu, z vlády odešel spolu se Sturgeonovou, ale kolegové ho přesvědčili k návratu.

Nový premiér bude méně progresivní než jeho předchůdce, jako sociálně konzervativní však působí hlavně jeho zástupkyně Forbesová. Ne všichni z toho mají radost. „Přišel jasný signál: vyhazov progresivních ministrů a druhá nejmocnější funkce ve vládě pro člověka, který se postavil proti právnímu zrovnoprávnění LGBT lidí, který vyjádřil odsuzující postoj k potratům a který dokonce vyjádřil názor, že lidé, kteří mají rodinu, aniž by uzavřeli manželství, dělají něco špatného,“ uvedl spolu-lídr skotských zelených Patrick Harvie.

„Je toto vize skotské vlády pro budoucnost Skotska, která nás vrací k represivním hodnotám 50. let?“ dodal Harvie. Nicméně i přesto při hlasování o důvěře se poslanci jeho strany zdrželi a tím umožnili Swinneyho zvolení.

Ekonomika namísto nezávislosti?

Swinney na kritiku zareagoval tak, že chce vést zemi z umírněné středo-levicové perspektivy. „Chci vést moderní, dynamické a rozmanité Skotsko, které je místem pro každého. Kde se každý cítí doma, v klidu, že má své místo a že jeho místo v naší společnosti je chráněno mým vedením této země,“ řekl poslancům. Nový kabinet mezi své priority počítá hlavně ekonomiku, zdravotnictví a snížování rostoucích životních nákladů běžných Skotů.

Naopak nezávislost mezi nejpřednějšími prioritami nejmenoval. Podle Swinneyho myšlence nezávislosti, ke které se jinak hrdě hlásí, pomůže především „živá ekonomika“. Ihned po svém zvolení zrušil ministerstvo pro nezávislost, které vlastně jen publikovalo studie na různá témata související se samostatností. V době, kdy lidé mají ekonomické těžkosti je takové ministerstvo zbytečný luxus.

Zaměření na praktickou politiku namísto nacionalistického blouznění by mohlo SNP, která začíná ztrácet na místní labouristy, pomoci. Práce se tu nabízí dost. Skotsko si ve srovnání s Anglií nevede moc dobře, tamější ekonomika není tak efektivní a třeba nemalé počty dětí žijí v chudobě. Mimo to, Swinney nemá moc na výběr. Sturgeonová ani Yousaf si s otázkou nezávislosti už nevěděli rady. Je jasné, že z Londýna zelená pro nové referendum o odpojení od Spojeného království v dohledné době nepřijde, a sami Skotové k jeho vypsání nemají právo. Nacionalistická strana si tak musí hledat nějaké další poslání.