Stanislav Šulc: Vláda protlačila nenáviděný balíček. Určitě přinese zdražení i růst daní. A snad i úspory

Vláda uspěla. Prosadila svůj „konsolidační balíček“, který v následujících dvou letech přinese úspory ve veřejných financích ve výši až 150 miliard korun. Tedy alespoň snad. Co ovšem balíček přinese zcela určitě, je růst daní a zdražování. Tak snad vláda ví, co prosadila.

Před balíčkem jsme si všichni rovni. A někteří jsou si rovnější. To jsme psali krátce před startem poslaneckých prázdnin, kdy vláda definitivně ukázala, co vlastně v jeho konsolidačním balíčku bude. Rovnějšími se tehdy stali vinaři a nakladatelé, kteří dostali úlitbu v podobě daňových úlev, naopak ťavku dostali téměř všichni prodejci zboží, protože většina zboží se přesunula definitivně do základní, tedy 21procentní sazby, ačkoli doposud někteří spadali do snížené, tedy 15procentní sazby. A část z nich dokonce do 10procentní.

Ale rovni jsou si všechny firmy bez výjimky, protože korporátní daň se zvýší z 19 na 21 procent.

A plakat budou i obyčejní lidé, protože se daň z nemovitostí v průměru zvýší o 1,8 procenta.

Kritika ze všech stran

Stalo se zvykem si na balíček stěžovat. A to hned z několika stran. Ekonomové a část politického spektra připomínají, že balíček nic neřeší, je příliš jemný a strukturální problémy české ekonomiky se nijak nevyřeší. A mají pravdu.

A pravdu mají i zastánci „lidiček“, tedy ti, kdo říkají, že balíček neúměrně dopadá na peněženky obyčejných lidí. Těm totiž většina zboží zdraží, a navíc balíček obsahuje také několik škrtanců v aktuální sociální politice.

Lepší něco než nic

Opatrné chvály na adresu vlády a balíčku se dopouští jen pár lidí. Je to část ekonomů, část lidí z byznysu, kteří chtějí dávat na odiv svou vyšší ekonomickou zodpovědnost vůči budoucnosti. Jejich postoj lze shrnout větou: „Lepší něco než nic.“

Mnoho jich není. Ale pro dobro vlády a blaho veřejných financí doufejme, že nakonec právě oni budou mít pravdu. Protože jinak to bude znamenat finální porážku stávající vládní koalice v příštích volbách.