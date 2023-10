Tempo ozdravování veřejných financí je sociálně únosné. A rychlejší, než si vláda vytyčila v programu, říká koordinátor NERV

Tempo ozdravování veřejných financí je dostatečné a sociálně únosné. Po jednání Národní ekonomické rady vlády (NERV) to řekl novinářům její koordinátor David Havlíček.

Vláda podle Havlíčka zhruba ze 70 až 80 procent promítla návrhy NERVu týkající se daní do svého ozdravného balíčku. Ten vnímá rada pozitivně, uvedl. Podle dřívějšího vyjádření vlády by balíček měl v příštím roce zlepšit saldo veřejných financí o 97,7 miliardy korun. Rozpočet na příští rok počítá se schodkem 252 miliard korun, pro letošní rok je plánováno 295 miliard korun.

Schodek rozpočtu je nejnižší od pandemie. V září pomohlo inkaso windfall tax Money Schodek rozpočtu na konci září klesl na 180,7 miliardy korun ze srpnových 194,6 miliardy, informovalo ministerstvo financí. Ke zlepšení salda čtvrtý měsíc v řadě přispělo v září inkaso daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Na její první splátce stát vybral 25,65 miliardy korun. Rozpočtový schodek za tři čtvrtletí je nejnižší od začátku pandemie, zároveň ale čtvrtý nejhlubší v dějinách Česka. Loni byl deficit na konci září 270,9 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

„V roce 2020 jsme měli deficit 5,7 procenta HDP, příští rok to bude pouze 2,2 procenta," řekl Havlíček. Vláda podle něj jde ve snižování schodku rychlejším tempem, než si vytyčila v programovém prohlášení. Poznamenal, že se dříve očekával dluh pod třemi procenty HDP. Kabinet Petra Fialy (ODS) čelil krizovým situacím, jako byly dozvuky pandemie koronaviru nebo vysoká inflace.

Návrh rozpočtu pro příští rok už zahrnuje opatření z konsolidačního balíčku, který je ve Sněmovně před konečným schvalováním. Podle dřívějšího vyjádření vlády by balíček měl v příštím roce zlepšit saldo veřejných financí o 97,7 miliardy korun. V opačném směru ale působí některé nové povinné výdaje, zejména zavedení minimálních nákladů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Balíček čelí kritice opozičních poslanců, jejich úpravy směřují například k zachování nynější výše některých daní místo jejich navrhovaného růstu. Závěrečná sněmovní debata k balíčku má pokračovat ve středu 11. října.

Dálnice ze soukromých peněz

Po jednání ekonomické rady vystoupil také ministr dopravy Martin Kupka (ODS). S členy NERV podle něj diskutoval o financování klíčových staveb. Cílem vlády je nalézt prostředky, aby se rozjely stavby dálnic nebo železničních koridorů, uvedl s tím, že představil mix finančních nástrojů, které bude muset ČR využívat. „Začínáme pracovat na novém nástroji pod Národní rozvojovou bankou, který by umožnil spojit národní peníze, prostředky EU a soukromý kapitál a využít je k tomu, aby klíčové dopravní stavby mohly vyrůst," řekl. Podotkl, že NERV dlouhodobě podporuje takzvané PPP projekty, tedy zapojení soukromého kapitálu do staveb infrastruktury.

Vláda podle Kupky nechystá další nové konsolidační balíčky.

„Konsolidaci bylo nezbytné udělat, ale zároveň hledíme na to, aby ČR mohla investovat," dodal Kupka.

Národní ekonomická rada vlády je odborným poradním orgánem kabinetu. Její členové především z řad ekonomů mají navrhovat parametry reforem klíčových veřejných systémů, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost.

Pavel: Konsolidační balíček by měl být tvrdší, než vláda plánuje Leaders Kroky vlády Petra Fialy (ODS) nejsou podle prezidenta Petra Pavla tak razantní, jak by bylo s ohledem na konsolidace veřejných peněz potřeba. Konsolidační balíček by měl být tvrdší, než vláda plánuje, uvedl Pavel na debatě v blanenském kině. Doplnil však, že vláda podle něj podniká nutné kroky, které by měla zodpovědná vláda podnikat. Sporný konsolidační balíček nyní posuzuje Sněmovna. Prezident dosud neuvedl, zda ho podepíše. ČTK Přečíst článek

Mojmír Hampl: Důchody požírají třetinu státních výdajů. Příští vláda nesmí snížení valorizací rušit Leaders Pokud stát něco neudělá s výdaji na důchody, podle projekce Národní rozpočtové rady bude Česko za několik desítek let víc zadlužené než poškoláci Evropy, Řecko nebo Itálie. Výdaje na důchody už tvoří zhruba třetinu státních výdajů a mají dál růst. Stát a firmy přitom v situaci, kdy je schodek rozpočtu plánován ke třem stům miliardám korun, zvažují, že by dalšími desítkami miliard korun podpořily klíčové investice. „Pokud chceme vést debatu o budoucích strategických investicích, které jsou na dluh, bylo by dobré začínat s uklizeným stolem v běžném rozpočtu,“ říká Mojmír Hampl, šéf rozpočtové rady, „vrchní dozorce“ nad hospodařením státu. Dalibor Martínek Přečíst článek