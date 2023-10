Odpor opozice nepomohl. Konsolidační balíček dostal zelenou

Vládní koalice přes odpor opozice prosadila konsolidační balíček, který jí má pomoci zlepšit stav státního rozpočtu. V příštích dvou letech ho má zlepšit celkem zhruba o 150 miliard korun. Balíček zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent.

Reklama

V nižší sazbě budou hlavně potraviny, do vyšší se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo. Sazba daně firem se zvyšuje z 19 na 21 procent. Daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8 násobek. V příštích dvou letech vzroste spotřební daň z lihu o deset procent, v dalším roce o pět procent. Balíček neobsahuje zdanění tichého vína. Změny musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Většina změn má vstoupit v účinnost příští rok.

Pro schválení balíčku hlasovalo 108 poslanců. Ke koaličním poslancům se přidal i nezařazený poslanec Ivo Vondrák, který byl původně zvolen za hnutí ANO. Opozice hlasovala proti. Závěrečného hlasování se zúčastnilo 194 poslanců z celkových 200.

Putin zmrzačil Gazprom. Ani dohoda s Čínou neobnoví jeho tržní sílu Money Ruský prezident Vladimir Putin přecenil své možnosti, když se pokusil využít ruský státní plynárenský gigant Gazprom k tomu, aby dostal Evropu na kolena. A nyní jsou jeho snahy o posílení Gazpromu vydány na milost a nemilost Číně, napsala agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Část peněz i úspor má přinést právě schválená novela, zbytek představují škrty v pravomoci vlády. Rozsáhlá změna desítek zákonů má vládě pomoci konsolidovat veřejné finance a snižovat strukturální schodek státního rozpočtu. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) již dříve označil tempo růstu zadlužování za hrozivé. Vláda už předložila poslancům návrh rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 252 miliard korun, což je proti letošnímu plánovanému výsledku o 43 miliard korun méně.

Balíček může zvýšit inflaci, tvrdí opozice

Podle hnutí ANO je balíček zbytečný, spolu s hnutím SPD zastává názor, že jde hlavně o největší růst daní v novodobé historii, který může zvýšit inflaci a poškodit ekonomický růst. Debatu o balíčku provázely mnohahodinové nesouhlasné projevy opozičních řečníků. Například předseda ANO Andrej Babiš dokázal před druhým čtením balíčku ve Sněmovně pronést šestihodinový projev. Hnutí ANO vyčítá vládě také to, že zrušila elektronickou evidenci tržeb, a tvrdí, že má hlavně lépe vybírat daně.

V případě zvýšení firemních daní vláda uvádí, že ve srovnání s ostatními státy EU patří tuzemská sazba spíše k těm nižším a zvýšením na 21 procent se přiblíží evropskému průměru. Ročně by mělo zvýšení podle důvodové zprávy přinést státu 22 miliard korun.

Daň z nemovitosti se zvýší v průměru na 1,8násobek a postupně poroste podle inflace. Celý výnos připadne obcím, zatímco původní vládní návrh předpokládal, že se obce budou o část výnosu dělit se státem. Koalice později od tohoto záměru ustoupila, celý výnos ponechala obcím. Obce místo toho přijdou o část peněz ze sdílených daní.

V případě daně z přidané hodnoty budou do snížené sazby patřit hlavně potraviny, ale také tištěné noviny nebo třeba pohřební služby. Knihy budou zcela osvobozeny od DPH. Do vyšší sazby zamíří naproti tomu kadeřnické služby, točené pivo nebo přeprava a skládkování komunálního odpadu. Vláda uvádí, že u řady těchto položek, které byly dosud ve snížené sazbě třeba kvůli pandemii covidu, už důvod pro nižší sazbu pominul. Kohoutková voda bude ve snížené sazbě, ale nesmí být dochucena, jinak by spadala do vyšší sazby.

Stanislav Šulc: Vláda protlačila nenáviděný balíček. Určitě přinese zdražení i růst daní. A snad i úspory Názory Vláda uspěla. Prosadila svůj „konsolidační balíček“, který v následujících dvou letech přinese úspory ve veřejných financích ve výši až 150 miliard korun. Tedy alespoň snad. Co ovšem balíček přinese zcela určitě, je růst daní a zdražování. Tak snad vláda ví, co prosadila. Stanislav Šulc Přečíst článek

Některé položky budou v základní, tedy vyšší sazbě. Jde například o menstruační potřeby nebo o palivové dřevo a odvozené dřevěné palivo, stejně jako o kojeneckou vodu, dětské pleny nebo minerálky. Sněmovna na návrh koaličních poslanců schválila zákaz podpůrných akcí při prodeji tabákových výrobků. Jde hlavně o dárky nebo jiné výhody.

Schválený materiál také znovuzavádí odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců 0,6 procenta z příjmů. Ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo slevu na studenta. Omezuje se sleva na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak že bude muset pečovat o dítě do tří let věku . V příštích třech letech se zvýší spotřební daň z lihu. V příštím roce vzroste o deset procent a v dalších dvou letech po pěti procentech. Návrh neobsahuje zdanění tichého vína. Není v něm ani zvýšení renty bývalého prezidenta, s nímž nesouhlasili vládní Piráti.

Cena dálniční známky se zvýší

Sníží se maximální výše státní podpory stavebního spoření z 2000 na 1000 korun. Stavební spořitelny však budou moci nově radit klientům s tím, jak získat dotaci z veřejných rozpočtů na udržitelné bydlení nebo na obnovitelné zdroje. Nově bude možné využívat úvěry ze stavebního spoření i na uvedené cíle. Bude tak možné dofinancovat třeba dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Lukáš Kovanda: V Polsku hrozí skokové zdražení pohonných hmot. Češi v pohraničí by se měli předzásobit Názory Pohonné hmoty v Polsku jsou stále dramaticky levnější než ty v Česku. Rozdíl činí v případě benzínu průměrně 7,70 koruny za litr, v případě nafty dokonce 7,80 koruny za litr. Vyplývá to z dat, která včera zveřejnila Evropská komise. Jedná se o průměry, resp. rozdíly průměrů, vždy za celou zemi; například v pohraničí se ceny od těch průměrných mohou i poměrně výrazně lišit. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Od 1. března příštího roku se cena roční dálniční známky zvýší 1500 na 2300 korun. Od roku 2025 se bude cena zvyšovat podle inflace. Nově se zavede možnost jednodenní známky. Cenu dálniční známky na následující rok oznámí vždy Ministerstvo dopravy do konce listopadu.

Opozice uspěla s jediným pozměňovacím návrhem. Předložila ho poslankyně ANO Zuzana Ožanová s cílem, aby blokové pokuty mohly do budoucna ukládat v elektronické podobě všechny správní orgány včetně obecní policie, nejen republikoví policisté a celníci.

Konsolidační balíček a také úpravy penzijního systému již dříve uvítala i Národní rozpočtová rada. Podle ní oddálí náraz do dluhové brzdy stanovené na zadlužení 55 procent hrubého domácího produktu.