Stanislav Šulc: Pelé zklamal Čechy. Slovákům to je ale jedno

Slováci směřují k vládě, která bude mít tři výhody – pohodlnou většinu, relativně jasné ideové ukotvení a bude složená jen ze tří stran, což slibuje jakous takous stabilitu. Tedy samozřejmě až do první roztržky. To, že Peter Pellegrini zklamal liberálně smýšlející část českých komentátorů, je poměrně malá cena.

Rychlé, čisté, jednoduché. Takové nejspíš bylo klíčové povolební vyjednávání na Slovensku, kde necelé dva týdny od vyhlášení výsledků, trojice lídrů oznámila, že se domluvili na ustavení vlády a rozdělení klíčových ústavních postů.

Klíčovou roli sehrál Peter Pellegrini, bývalý souputník Roberta Fica, který se s odštěpeným hlasem vrátil do náruče mateřského Směru. Tato náruč byla jistě hřejivá, protože když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.

Nicméně i bez toho byl návrat Pelého k Ficovi očekávatelný a logický. Bez Pellegriniho hlasu by nikdo vládu nesestavil a Ficův Směr to měl k úspěšné parlamentní většině prostě a jednoduše blíž než Progresivné Slovensko. A tak se Slováci mohou těšit na koalici složenou pouze ze tří stran, ideově spíše konzervativní, kde Ficův Směr bude udávat celkový tón, extrémnější polohy udají nacionalisté z SNS a vyvažovat to budou liberálové v mezích zákona z Hlasu.

Pohľad Kataríny Krajčovičovej: Fico dáva bozky smrti Názory Slovensko sa začervenalo. Na mape i pocitovo. Je to tragédia? Až tak taká nie. Zažili sme i horšie. Nebolo to po prvýkrát čo Róbert Fico so svojou politickou stranou Smer - sociálna demokracia ovládol volebné okrsky. Po kauze Kuciaka a obrovskom prepade popularity, odchode celej skupiny okolo Petra Pelegriniho zo strany, čelil nielen straníckemu rozkolu ale i vážnym zdravotným problémom. A dnes tu stojí ako politický Fénix. Držiteľ viac ako pol milióna preferenčných hlasov. Čo je najviac zo všetkých slovenských politikov v týchto voľbách. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Hladké vyjednávání

Vnímáno neideologicky, jde o velmi dobrou zprávu pro Slováky. Vládu mají upletenou velmi rychle po volbách, tvoří ji jen tři strany, které se navíc budou handrkovat jen v některých oblastech, ale celkový ráz bude jasný, až jej zformulují do vládního programu. A budou jej nespíš rádi všichni naplňovat až do příslovečné první roztržky, která dříve nebo později přijde a jež ukáže, jak bude koalice silná.

Bráno standardními politologickými měřítky, hladký průběh a jednoduchost jsou známkami velmi dobré povolební situace.

Ale je tu přeci jen jeden bolavý moment. A ten zaznívá od příznivců Progresívného Slovenska a často jej opakují i čeští komentátoři. A to je obava z toho, že se Slovensko bude dál vzdalovat od jádra evropské integrace, Ficova vláda se vydá maďarskou cestou a bude komplikovat razantní kroky proti agresivnímu Rusku.

Okopávání kotníků EU

Ti, kdo toto opakují, propadají standardní chybě – vnímají předvolební kampaň jako základ vládního programu. Tak to ale ve skutečnosti téměř nikdy není. Po vítězství ve volbách se ustavují komise, ladí se programy, schvalují se strategické dokumenty. O tom, že by se Slovensko mělo stát další pátou kolonou Ruska v EU, v nich téměř jistě nic nebude. Protože po vyhraných volbách to již není třeba.

Je pravděpodobné, že Fico bude chtít trochu posílit vnitřní suverenitu, určitě se dočkáme dalšího okopávání kotníků Evropské unie a zejména Evropské komise zejména před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce. Ale to už je takový folklór, na který jsou stejně všichni zvyklí, takže pláč českých morálních majáků je poměrně malá cena za to, že Slováci své volby vlastně zvládli.

Na Slovensku je hotovo. Fico, Pellegrini a Danko se dohodli na nové vládě Politika Směr-Sociální demokracie (Směr-SD), Hlas-SD a Slovenská národní strana (SNS) se dohodly, že vytvoří novou slovenskou vládu. Podpoří kandidáta Směru-SD na premiéra a kandidáta Hlasu-SD na předsedu parlamentu. Hlas-SD obsadí sedm ministerstev, Směr-SD šest a SNS tři. Vyplývá to z memoranda, které v Bratislavě podepsali předsedové trojice stran Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko. ČTK Přečíst článek