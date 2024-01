Nižší důchody jsou v pořádku, potvrdil Ústavní soud

Zkrácená valorizace penzí u Ústavního soudu obstála, důchodci si tak po dnešku finančně nepolepší. Soud zamítl návrh 71 poslanců ANO na zrušení loňské novely zákona o důchodovém pojištění a souvisejících předpisů.

Výrok oznámil předseda soudu Josef Baxa, odůvodnění čte soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček, který po opakovaných poradách ústavních soudců nahradil původního zpravodaje Jan Svatoně. Sněmovnu soudu dnes zaplnili novináři a veřejnost, zejména důchodci. Po oznámení výroku zazněl v sále výkřik "Hanba!".

Vláda loni v čase vysoké inflace jednorázově upravila valorizační mechanismus. Penze tak sice stouply, ale méně, než mohli senioři očekávat. Průměrný důchodce přišel zhruba o tisícikorunu měsíčně. Vláda to zdůvodňovala hlavně rozpočtovou odpovědností, jen za loňský rok ušetřila 19,4 miliardy korun. Poslanci ANO, za které k soudu přišla bývalá ministryně financí Alena Schillerová, se domnívali, že vláda zasáhla do práv důchodců. Kvůli inflaci prý měli nárok na výraznější růst penzí. Navíc podle ANO vládní většina zneužila stav legislativní nouze.

Ústavní soudci se návrhem zabývali na více než deseti uzavřených jednáních pléna, tedy sboru všech 15 soudců a soudkyň. Svolali také veřejné ústní jednání, první po necelých pěti letech, kde jako svědci vypovídali ekonomové, statistici, státní úředníci, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dotazy soudců před 14 dny směřovaly nejčastěji k tomu, jaké informace a podklady o očekávané inflaci měla vláda od odborníků k dispozici během roku 2022, a zda tedy s předstihem věděla o nutnosti mimořádné valorizace penzí.

Minulý týden soudci na jedné z neveřejných porad pléna dospěli k rozhodnutí. Zřejmě se nerodilo snadno, protože původního soudce zpravodaje Svatoně nahradil Šimíček. Znamená to, že Svatoň navrhoval řešení, které nezískalo dostatečně silnou podporu. Pro zrušení právní úpravy by muselo hlasovat devět z 15 soudců.

Schillerová ještě před dnešním vyhlášením označila argumenty vlády za vratké a účelové. Pro případ, že by poslanci ANO s návrhem neuspěli, uvedla, že rozhodnutí soudu je konečné, a pak nezbývá než počkat na řešení politická. „Pokud vyhrajeme parlamentní volby v roce 2025, tak podrobíme celý tento systém důkladné revizi,“ řekla Schillerová. Jurečka uvedl, že doufá v objektivní rozhodnutí soudu.