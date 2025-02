Stanislav Šulc: Připravte se. Více špatných zpráv se blíží

Týden odstartoval poměrně razantní sprchou pro akciové trhy. Ještě o víkendu uvalil Donald Trump cla na okolní země, v reakci na to se do obchodní války zapojila také Kanada. V důsledku toho padají růstová i riziková aktiva. A navíc inflace v eurozóně zrychluje. Týden špatných zpráv je tu.

Únor pro investory bývá solidní měsíc. Ačkoli nepatří k těm nejlepším, většinou přináší zisky. A to zejména proto, že opadají sentimenty spojení s přelomem roku, a také proto, že výsledková sezona vždy přinese i nějaký pozitivní impuls.

Letošní únor se z této tradice může vydělit, a to poměrně brutálně. Naznačují to hned první obchodní hodiny letošního února, kdy akcie padají jako hrušky na podzim. A k tomu klesají také kryptoměny, které se většinou chovaly jinak než akcie. A mírně oslabují také dlouhodobé dluhopisy, které by se měly chovat zase úplně jinak.

Důvod? Hned několik špatných zpráv, které se na fungování globální ekonomiky podepíšou výrazně negativně.

David Ondráčka: Klaun Trump rozjíždí nesmyslnou obchodní válku Názory Trump svými cly rozjíždí nesmyslnou a hloupou obchodní válku s velkou částí světa, se svými sousedy a partnery. Když zvolíte klauna, máte v politice cirkus, diváci se baví, ale show se stává dojemně pitomou. Trumpova éra nepředvídatelnosti dělá z celého světa opravdové politické, ekonomické i bezpečnostní kasino. David Ondráčka Přečíst článek

Dopady Trumpovy politiky

Vše začalo již minulý týden, kdy se čínský start-up DeepSeek postaral o rozruch. Pokud si čínští vývojáři nevymýšlejí, a pokud se nepotvrdí, že bohapustě vykradli slavnější AI nástroje, DeepSeek může znamenat revoluci v tom, jaké náklady budou spojené s dalším rozvojem infrastruktury pro umělou inteligenci. To poslalo do červených čísel akcie celého technologického sektoru, který přitom představuje výrazný podíl v často vyhledávaných indexech typu S&P 500.

Co Čína začala, dovršil Donald Trump. Ten mnoho reálných nápadů na oživení ekonomiky nemá, ale jedním šermovat umí – a tím jsou cla. Po téměř dvou týdnech vyhrožování Trump skutečně uvalil tarify na dovoz z okolních zemí (Kanady a Mexika) a také z Číny. Sice se nepotvrdily sazby, kterými původně hrozil, ale i nižší cla způsobily paniku.

A právem. Jediné, čeho lze v globalizovaném světě dosáhnout celními opatřeními, je zpomalení ekonomiky. Trump tuto pravdu ignoruje a věří, že ji překoná. Respektive doufá, že dopadne na všechny kolem, jen ne USA. To je nejspíš to, co na Trumpovi jeho čeští a evropští fanoušci obdivují. Bohužel, dopady těchto opatření nebudou muset snášet jen oni, ale i ti, kdo Trumpovu politiku označují za chybnou.

Jízda na akciových trzích pokračuje: Kam až dovedou Trumpova cla akciové indexy? Trhy Začíná nový měsíc a s ním přichází na trhy i další spouštěč poklesů. Prosincová data z amerického trhu práce na začátku ledna poukázala na tamní silnější ekonomiku. Minulý týden pak trh zacenil obavu o ztrátu pozice USA na špici AI technologie. Třetí v pořadí pak byla poměrně očekávaná rána pro akciové trhy. Nově zvolený americký prezident Donald Trump začíná naplňovat své předvolební sliby. I když trhy na zvolení Trumpa reagovaly pozitivně, zřejmě v té době pracovaly se scénářem, že ne každý slib musí být nutně splněn. Řeč je o clech. Kam tato opatření zavedou americké akciové indexy S&P 500 a NASDAQ Composite? Tomáš Cverna Přečíst článek

Kanada se postavila agresorovi

Tím ale špatné zprávy zdaleka nekončí. Naopak. Víkendové rozpoutání obchodní války pokračovalo záhy ze strany Kanady. Vedle ohlášení vlastních cel na americké zboží (část vstoupí v platnost v úterý, další do konce února) dosluhující premiér Justin Trudeau požádal občany, aby podpořili lokální obchodníky a producenty, aby kanadský obchod nezkolaboval.

Trudeauův krok pak sice je sympatický z pohledu toho, že i relativně malá ekonomika se může postavit velkému agresorovi, pro globální obchod to však může být dobrá zpráva jen tehdy, pokud Kanada posílí obchodní vztahy například s Evropou s vizí, že společně na Trumpovo vyhrožování prostě nebudou reagovat.

Cla by byla chybou, chceme spolupracovat, vzkazují unijní lídři Trumpovi Politika Evropská unie podle německého kancléře Olafa Scholze může na případná americká cla reagovat zavedením vlastních celních opatření, řekl před začátkem neformální schůzky lídrů zemí EU týkající se hlavně obrany. Předseda německé vlády zároveň zdůraznil, že spolupráce se Spojenými státy je pro EU důležitější. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová upozornila, že z možné obchodní války mezi sedmadvacítkou a Spojenými státy bude profitovat Čína. ČTK Přečíst článek

Problémy v Evropě nekončí

Jenomže Evropa, respektive konkrétně eurozóna se sama potýká s velkými problémy. V pondělí totiž Eurostat zveřejnil údaje za lednovou inflaci eurozóny a ta byla překvapivě vyšší než prosincová. Co je horší, na vyšší než očekávané úrovni je také jádrová inflace, tedy ta méně volatilní.

To přitom může zadělat na problémy členům rady Evropské centrální banky. Ta totiž do velké míry potřebuje pokračovat ve snižování úrokových sazeb, protože eurozóna nadále ekonomicky stagnuje. Jenomže naproti tomu hrozba další inflace může ECB donutit pokles sazeb brzdit, i zcela zastavit. Přitom další ekonomickou turbolenci by Evropská unie vybírala už poměrně těžko.

Pro investory tak nebudou nadcházející týdny nijak jednoduché. A těch špatných zpráv, které hodnotu investic pošlou spíše k nule než zisku, bude spíš více. Už i proto, že trhy jsou aktuálně značně rozkolísané, čemuž ostatně odpovídá také index volatility VIX (lidově přezdívaný „index strachu“), který je na nejvyšší úrovni za poslední měsíc.