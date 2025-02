Jízda na akciových trzích pokračuje: Kam až dovedou Trumpova cla akciové indexy?

Začíná nový měsíc a s ním přichází na trhy i další spouštěč poklesů. Prosincová data z amerického trhu práce na začátku ledna poukázala na tamní silnější ekonomiku. Minulý týden pak trh zacenil obavu o ztrátu pozice USA na špici AI technologie. Třetí v pořadí pak byla poměrně očekávaná rána pro akciové trhy. Nově zvolený americký prezident Donald Trump začíná naplňovat své předvolební sliby. I když trhy na zvolení Trumpa reagovaly pozitivně, zřejmě v té době pracovaly se scénářem, že ne každý slib musí být nutně splněn. Řeč je o clech. Kam tato opatření zavedou americké akciové indexy S&P 500 a NASDAQ Composite?

Donald Trump píše historii

Po sobotním zavedení 25procentních cel na kanadský a mexický import do USA spolu se zvýšením sazby na čínské zboží, dosáhla vážená celní sazba uplatňována na dovoz do USA necelých 11 procent, což je nejvyšší hodnota od druhé světové války. Zavedení těchto cel by mělo omezit růst importu do USA a tak i růst celkové ekonomiky zemí, na které byla cla uvalena. Na druhou stranu mohou země jako Kanada a Mexiko exportovat do jiných států, čímž zmírní dopad cel. Nicméně je jasné, že zavedení cel na Kanadu a Mexiko bude působit v USA proinflačně. Na začátku února tak posiluje americký dolar a rostou výnosy na amerických státních dluhopisech.

Hrozí celní válka?

Přesně toto je scénář, kterého se trhy nejvíce obávají a nejistota se zhmotňuje na futures na americké, kanadské i evropské akciové indexy, které v pondělí ráno klesaly o nižší jednotky procent. Zavedení cel na americký import by totiž ve státech, která cla zavedou způsobil růst inflace. Síla tohoto vlivu se pak odvíjí od toho, kolik zboží je z USA dováženo. Největší podíl na amerických exportech v rámci Latinské Ameriky má právě Mexiko. Pokud by se rozhodlo zavést odvetná cla, lze očekávat významný proinflační tlak v Mexiku. Zajímavé je, že mnoho amerických i evropských automobilek má výrobní závody v Mexiku. Bez velké míry nadsázky tak lze říct, že Trump zavedl vysoká cla i na americké společnosti. Zdá se, že Donalda Trumpa nejvíce štve, že okolní státy, jako je například Kanada, od něj nenakupují zboží a tak za to musí platit.

Jaká z toho plynou rizika?

V prvé řadě není situace napjatá pouze na americkém kontinentu. V hledáčku Trumpa je i EU. V době slabé průmyslové aktivity, kdy se každý exportovaný kus zboží počítá, je toto určitě negativním signálem. Cla na americký dovoz do EU jsou aktuálně nižší než na evropský dovoz do USA. Zavedení protiopatření ze strany EU by tak nedávalo smysl. Přesto i toto zřejmě trhy začínají zaceňovat.

Co očekávat od trhů

Akciové trhy prochází turbulentním obdobím v době, kdy probíhá výsledková sezóna. Nacházíme se zhruba v polovině období zveřejňování výsledků, přičemž prozatím to až na pár výjimek nevypadá vůbec špatně. Indexy jsou aktuálně bohatě naceněné, což zvyšuje dynamiku poklesů. Osobně se domnívám, že nás čeká korekce po období téměř nepřetržitého růstu. Není ale důvod k panice. Trhy si prochází normalizační fází, což přinese příležitosti k nákupům.

