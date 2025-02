Cla by byla chybou, chceme spolupracovat, vzkazují unijní lídři Trumpovi

Evropská unie podle německého kancléře Olafa Scholze může na případná americká cla reagovat zavedením vlastních celních opatření, řekl před začátkem neformální schůzky lídrů zemí EU týkající se hlavně obrany. Předseda německé vlády zároveň zdůraznil, že spolupráce se Spojenými státy je pro EU důležitější. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová upozornila, že z možné obchodní války mezi sedmadvacítkou a Spojenými státy bude profitovat Čína.

Reklama

„EU je velkým ekonomickým prostorem s výkonnými firmami, které obstojí v globální konkurenci. Jsme propojeni s celým světem a můžeme s celým světem obchodovat,“ řekl Scholz. „Proto by z perspektivy jak USA, tak EU, bylo dobré spolupracovat,“ dodal Scholz poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že cla na zboží ze zemí EU určitě brzy uvalí.

V sobotu Trump rozhodl o clu ve výši 25 procent na dovoz z Mexika a Kanady s výjimkou jen desetiprocentního cla na kanadské energetické produkty. Obě země už oznámily, že zareagují vlastními celními opatřeními. Desetiprocentní clo Trump uvalil také na dovoz z Číny.

Lukáš Kovanda: Trumpova cla připraví Čechy o 23 tisíc ročně, desítky tisíc z nich přijdou o práci Názory Americký prezident Donald Trump dnes nad ránem středoevropského času zopakoval svoji páteční hrozbu Evropské unii, cla na unijní dovoz prý „určitě zavede“. Pokud se vezme Evropská unie jako celek, jde o vůbec největšího dovozce do USA, většího, než je Mexiko, Čína či Kanada, na něž zavedl nová cla o víkendu (s platností od zítřka) – vysoká zejména, co se týče Kanady a Mexika. V roce 2023 činil dovoz EU do USA 502 miliard eur, zatímco druhé Mexiko vykázalo dovoz do USA v rozsahu zhruba 440 miliard eur. Je tedy zřejmé, že EU je Trumpovi „trnem v oku“ podobně jako uvedený trojlístek zemí. Takto viděno se vskutku zdá být jen otázkou času, než americký prezident nová cla na EU zavede. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Obchodní války nemají vítěze

Šéfka unijní diplomacie Kallasová připomněla, že „obchodní války vítěze nemají“ a že „pokud sedmadvacítka a USA zahájí obchodní válku, bude se nakonec smát Čína“.

Reklama

Podle polského premiéra Donalda Tuska, jehož země v tomto pololetí EU předsedá, jsou jakékoliv pokusy vést obchodní válku „naprostou chybou“.

„Jde možná o první test solidarity a jednoty v EU v netypické situaci, kdy jsme svědky série překvapení ze strany nejbližšího spojence,“ řekl o hrozbě obchodní války se Spojenými státy. Podle něho stojí za dělat vše možné pro to, „abychom se v době hrozby ze strany Ruska nebo hrozící čínské expanze jako spojenci nerozhádali“. Evropa se sice musí umět o vztahy s USA starat, musí mít však pocit vlastní důstojnosti a síly. „Bezpochyby musíme být jednoznačně sjednocení,“ vyzval své evropské partnery Tusk.

Trump opět vyzval Kanadu k připojení. Bez našich peněz nebudou schopni existence, uvedl Politika Spojené státy dotují Kanadu stovkami miliard dolarů, ačkoli nic od svého severního souseda nepotřebují, napsal na své síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Kanaďany znovu vyzval, aby se připojili k USA, čímž by získali lepší vojenskou ochranu a zbavili se cel. ČTK Přečíst článek

Trump zavedení cel v případě sedmadvacítky odůvodňuje obchodním deficitem v neprospěch Spojených států.

Lucemburský premiér Luc Frieden v Bruselu poznamenal, že odpovědí na cla je zachovat se stejně. „Když někdo chce obchodní válku, pak ji bude mít,“ prohlásil. Zdůraznil ale, že cla jsou vždycky špatná. Irský premiér Micheál Martin připomněl, že dopady protekcionistických opatření pocítí lidé „bez ohledu na to, kde žijí“.

Kroky amerického prezidenta vzbuzují obavy z obchodní války, která by zabrzdila ekonomický růst a zvýšila ceny zboží pro spotřebitele, podotýká Reuters.