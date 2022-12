Stanislav Šulc: Pandemie 2.0? Čína zrušila covid a pouští turisty do světa. Mazaní Češi je čekají s otevřenou náručí

Čína podobně jako česká vláda před několika měsíci úředně zrušila covid. Není to už problém. A tak se nyní hladoví čínští turisté rozjedou do celého světa utrácet své peníze. A ve většině zemí se budou muset prokázat testem. Ne tak v Česku, protože naší strategií přirozeně je „doufat, že se nic nestane“. Komentář je aktualizován, Česká republika po dlouhých odkladech nakonec iniciovala debatu o situaci na úrovni Evropské unie.

Reklama

Český turistický ruch se z pandemie stále ještě nevzpamatoval. Je to vidět na statistikách, ale také například v Českém Krumlově, který je stále ještě snesitelný. To vše se nyní změní. Čína totiž po třech letech (!) ruší veškerá protipandemická omezení. A natěšení čínští turisté, kteří se až na výjimky skutečně tři roky nikam nepodívali, vyrazí na všechny strany.

Tedy na všechny strany úplně ne. Informace, že se jen za tři týdny v prosinci nakazilo covidem 250 milionů Číňanů, natolik vyděsily všechny zodpovědné, že si to s volným cestováním zase valná část světa rozmýšlí. A tak lidé, kteří přiletí z Číny, budou muset ukazovat negativní test například v USA nebo v Itálii, odkud se covid před třemi lety rozšířil do celé Evropy.

Lukáš Kovanda: Ruské hrozby přestávají ovlivňovat cenu českého benzinu. Rostou hrozby čínské Názory Pohonné hmoty v Česku zlevní kvůli strachu z nové celosvětové vlny covidu, která se masivně šíří z Číny. Riziko, že Putin Česku vypne ropovod Družba je malé, ale ne nulové. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Covid není

Ale naštěstí tu je vždycky Česká republika a náš dokonale otevřený přístup. Není prý potřeba nic řešit. Případná protiepidemická opatření se budou podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba řešit koordinovaně na úrovni Evropské unie.

To by skoro vypadalo jako dobrý nápad, jen jsme jaksi zapomněli, že přeci jen ještě pár dnů to jsou právě Češi, kdo Radě EU šéfuje a přeci jen jsme mohli alespoň debatu zahájit. (Aktualizace: Krátce po vydání článku české ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že takové jednání iniciovalo.)

Reklama

Ale pro tuto vládu přeci jen je covid trochu moc kontroverzní téma, na kterém lze z jejího pohledu opravdu jedině ztratit.

Covidová pandemie skončila. Nepříjemné překvapení nečekám, říká přední virolog Politika Pandemie nemoci covid-19 skončila, šíření koronaviru během letošní zimy je endemické. Přední německý virolog Christian Drosten, který byl jednou z hlavních tváří německého boje s covidem, to řekl deníku Tagesspiegel. Zvratem by mohla být nová mutace koronaviru, což ale není pravděpodobné. ČTK, obi Přečíst článek

A co když covid je?

Jenomže máme to příliš velké déjà vu. Opravdu to jsou jen tři roky, co jsme stáli na prahu pandemie a dělali jsme, že se to týká jen Číny. Dělali jsme, že virus nemigruje. Pak jsme dělali, že virus zastaví zavřené hranice. Pak jsme dělali, že virus zastaví lockdowny. A pak jsme se hádali, jestli virus zastaví živelné promořování, nebo vakcinace.

Nakonec jsme dělali, že virus zastaví vládní výnos a to, že se víc bojíme ruské agrese než nějakého viru. A virus naštěstí během toho mutoval v poměrně málo škodnou formu, se kterým už umíme žít.

Petr Bartoň: Jaký bude rok 2023? To se ukáže na svátek svatého Valentýna Názory Jak se budou vyvíjet klíčové ukazatele tuzemské ekonomiky v příštím roce? Pokračujeme v anketě mezi uznávanými ekonomy s Petrem Bartoněm, hlavním ekonomem investiční skupiny Natland. Petr Bartoň Přečíst článek

Jenomže nikdo moc neví, jak zmutoval virus v uzavřené Číně s nepříliš funkční vakcínou.

Co by však mělo být jasné všem příčetným, je fakt, že není úplně chytré zjišťovat to tím, že necháme čínské turisty přijet bez jakékoli kontroly. Možná se tak dostaneme na práh další pandemie, a i tato vláda bude muset zavádět velmi nepopulární opatření a zalévat ekonomiku dalšími penězi, které nemá.

Jestli je naše strategie „doufat, že se tak nestane“, tak to nám vskutku pomáhej pánbů.

Češi táhnou Slovákům turismus. Hledají tam hlavně sportovní zážitky Money Čeští turisté i 30 let od rozdělení Československa často jezdí na Slovensko, kde tvoří nejpočetnější skupinu návštěvníků ze zahraničí. Vyhledávají možnosti aktivního trávení dovolené, jejich dlouhodobě oblíbenou destinací je kromě jiného nejvyšší pohoří v zemi, Vysoké Tatry. Uvedla to mluvčí státní agentury na podporu cestovního ruchu Slovakia Travel Karolína Ducká. ČTK Přečíst článek