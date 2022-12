Češi táhnou Slovákům turismus. Hledají tam hlavně sportovní zážitky

Čeští turisté i 30 let od rozdělení Československa často jezdí na Slovensko, kde tvoří nejpočetnější skupinu návštěvníků ze zahraničí. Vyhledávají možnosti aktivního trávení dovolené, jejich dlouhodobě oblíbenou destinací je kromě jiného nejvyšší pohoří v zemi, Vysoké Tatry. Uvedla to mluvčí státní agentury na podporu cestovního ruchu Slovakia Travel Karolína Ducká.

„Ve prospěch Slovenska hraje příbuzný jazyk, geografická blízkost a česko-slovenský sentiment. V srpnu tvořili návštěvníci z Česka téměř 37 procent z celkového počtu turistů, za měsíc červenec to bylo skoro 40 procent. Do tohoto počtu nejsou započítáni jednodenní návštěvníci, kteří ještě znásobují převahu turistů z Česka,“ uvedla Ducká.

V roce 2019, kdy návštěvnost Slovenska dosáhla rekordu, počet českých turistů na Slovensku překročil hranici 777 tisíc osob. Během dalších dvou let, která poznamenala pandemie covidu-19 a restrikce platné také v cestovním ruchu, počet návštěvníků z Česka klesl pod hranici 300 tisíc. Letos pak nastal obrat a za prvních deset měsíců Slovensko navštívilo téměř půl milionu turistů z ČR.

Češi hledají sportovní zážitky

Čeští turisté podle Ducké vyhledávají na Slovensku sportovní zážitky, například turistiku a cykloturistiku, vodní sporty i kempink. Kromě Vysokých Tater či regionu Liptov čeští turisté na Slovensku míří i do některých dalších oblastí, a to kvůli akvaparkům, lázním či kulturně-historickým památkám.

Ducká uvedla, že Slovakia Travel na českém trhu propaguje Slovensko jako blízkou a přátelskou zemi se širokou nabídkou zážitků.

