Covidová pandemie skončila. Nepříjemné překvapení nečekám, říká přední virolog

Pandemie nemoci covid-19 skončila, šíření koronaviru během letošní zimy je endemické. Přední německý virolog Christian Drosten, který byl jednou z hlavních tváří německého boje s covidem, to řekl deníku Tagesspiegel. Zvratem by mohla být nová mutace koronaviru, což ale není pravděpodobné.

„Tuto zimu zažíváme první endemickou vlnu SARS-Cov-2, podle mě tak pandemie skončila,” řekl Drosten. „To znamená, že po této zimě bude mít populace širokou a odolnou imunitu, že se v létě virus sotva prosadí. Mohlo by ale nastat nepříjemné překvapení v podobě mutačního skoku. Ale ani to už v tuto chvíli neočekávám,” řekl.

Drostenův názor, že šíření koronaviru přešlo z pandemické fáze do endemické, sdílí také Thomas Mertens, který je předsedou německé Stálé očkovací komise (Stiko). Drosten předpokládá, že budoucí přítomnost covidu nebude podobná chřipce, proti které je třeba se očkovat dlouhodobě. „Za několik let bychom mohli mít nemocnost způsobenou SARS-Cov-2 podobnou jako u jiných koronavirů, proti kterým se vůbec neočkuje,” řekl.

I přes to ale Drosten přinejmenším u dospělých doporučuje využívat nových očkovacích možností, aby se předcházelo nemocím horních cest dýchacích. To by podle něj umožnilo vyvarovat se rozsáhlých vln respiračních infekcí, jakým nyní nejen Německo čelí. „Kombinovaným očkováním budeme moci v budoucnu kontrolovat viry vyvolávající nachlazení natolik, že nebude docházet k takovým situacím, v jaké jsme nyní,” řekl.

Německé nemocnice jsou v posledních týdnech kvůli prudkému šíření chřipky a respiračního syncytiálního viru (RSV) přetížené, ústřední berlínská klinika Charité kvůli tomu podobně jako jiné nemocnice funguje v nouzovém režimu. „Situace se z kontroly nevymkne, ale potrvá trýznivě dlouho,” řekl Drosten, který je v Charité šéfem virologického institutu. Prudké šíření obou nemocí zažívá i Česko.

Zrušte už roušky

Drosten opět povzbudil volání části německých politiků po zrušení zbývajících pandemických opatření. Tím nejviditelnějším jsou povinné roušky ve zdravotnických zařízeních a v prostředcích hromadné dopravy. V dálkové dopravě roušky nařizuje celoněmecký zákon, nošení respirátorů v regionální a městské dopravě pak regulují jednotlivé spolkové země. Několik regionů již roušky v MHD k nelibosti spolkového ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha zrušilo.

Ke zrušení koronavirových opatření vyzvali mimo jiné liberální ministr spravedlnosti Marco Buschmann nebo místopředseda liberálů Wolfgang Kubicki. Kubicki nyní od koaličních sociálních demokratů kancléře Olafa Scholze a Zelených očekává rychlou úpravu zákona o potírání infekčních chorob, aby všechna povinná opatření proti covidu mohla být zrušena.