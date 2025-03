Dalibor Martínek: První předvolební výstřely jsou brutální. Dokazují, že jsme pořád Balkán

Andrej Babiš nechal polepit zemi billboardy. Jak je jeho zvykem vždy, když se blíží volby. Jako úvodní výkop do předvolební kampaně vystřelil billboardy s heslem Nejhorší premiér na světě a doprovozené vyvedenou fotografií premiéra Fialy. Předvolební kampaň se rozjíždí. Pomalu, ale hned docela drsně.

Trošku z pozadí. Babiš je za dobře s majitelem největšího vlastníka reklamních ploch v zemi, Richardem Fuxou. Ten se k veřejnému dění nevyjadřuje, nicméně se velmi dobře vyzná v dění, na magistrátu mu za dob primátora Béma a jeho kamarádů všichni otevírali dveře.

Fuxa prý jen dělá byznys. Jeho firma Bigboard ovládá většinu venkovních reklamních ploch nejen v Praze. Fuxa má kontrakt na reklamní plochy v pražském metru, s médii se nebaví. Má kontakty, byznys dělá v hospodě, vydělává, patrně je už miliardářem, a drží se stranou.

Není to ani osm let, bylo to před parlamentními volbami v roce 2017, v nichž se Babiš stal na čtyři roky premiérem, kdy Babiš plédoval za to, aby v Praze vzniklo muzeum Alfonse Muchy. Sbírku jeho obrazů v té době vlastnil právě Richard Fuxa, který je koupil od vášnivého sběratele jeho děl, bývalého tenisty Ivana Lendla. Babiš sice tenkrát volby vyhrál, stal se premiérem, ale muzeum nevzniklo. Fuxa pár let nato celou sbírku prodal.

Partnerství, či tiché přátelství mezi oběma mocnými muži ovšem přetrvává. Fuxa se tváří, že se ho politické dění netýká. Babiš prostě jen využívá jeho reklamní plochy k další předvolební kampani. Až bude úřad pro dohled nad volbami sčítat faktury za předvolební marketing, tady budou účty jistě velmi nízké.

Takže Babiš vyrazil, a nejen pomocí billboardů, na zteč. Babiš je velmi aktivní na sociálních sítích, má kampaň dobře obsahově i časově promyšlenou. Má na to celý aparát. Chce být budoucím premiérem. Ačkoliv se nějakou dobu zdálo, že tuto pozici přenechá Karlu Havlíčkovi a stáhne se do pozice šedé eminence, která vše řídí z pozadí. Teď to vypadá, že opět šlápnul na plyn. Dá se očekávat, že v jeho podání nebude předvolební kampaň žádná procházka růžovou zahradou.

Žádné okolky, představování nových vizí. Třeba, že bychom místo F-35 měli mít raději rakety Patriot. To jsou takové balónky, nápady vytažené náhodně z klobouku. Takových asi bude ještě spousta. Jde o to, že Babiš povede frontální útok na současnou vládu, za pomocí všech mediálních prostředků a způsobů, které ho v jeho smýšlení mají přivést k vítěznému výsledku. Rukavice spadly na zem.

Vládnoucí ODS toto všechno tuší. A také zbrojí. Bohužel pro ni, nemá se po třech a půl letech vládnutí čím pochlubit. Ekonomika neroste, firmy začínají propouštět. Což sice není důsledkem vládnutí koalice Spolu, spíš důsledkem globálního dění. Německé stagnace, války na Ukrajině, boje o energie. Místo nastavení nových vizí se však v hlavní vládní straně myšlenkově vrátili o tři a půl roku zpátky k předvolební metodě Antibabiš. To je smutný výsledek. Přesná strategie Spolu ještě nebyla prezentována, Antibabiše však členové ODS přiznávají. Nic lepšího prostě nenašli. Mají heslo Pořádek proti chaosu. To však evidentně nebude stačit, jak je jasné z každého nového předvolebního průzkumu. V ODS šlapou vodu.

Že bude Okamura drsný, bude mluvit o vládě lhářů, aby si udržel do deseti procent protestních hlasů, není pochyb. Bude to nechutná štvanice. Dva vlci, Babiš a Okamura, budou štvát Fialu jako unavenou zvěř. Motoristé a Stačilo! si budou jako šakali chtít urvat kousek kořisti, o kterou se poperou velké šelmy. Bohužel pro Fialu, nemůže se kromě pevné protiruské pozice o co dalšího opřít. Týden po týdnu budeme sledovat další a další podpásové údery. Teď je tématem debata o navyšování rozpočtu na zbrojení. Babiš a Okamura s tím poslali Fialu k šípku. V podobném duchu bude konec vládnutí vypadat dalšího půl roku.

O politické kultuře si po prvních předvolebních výstřelech nelze dělat iluze. Bude to nechutné, dlouhé, s očekávaným výsledkem. Hledáme dno politické kultury v Česku.