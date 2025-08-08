Stanislav Šulc: Andrej Babiš míří k vysněnému okamžiku. Bez ANO nejspíš vláda nevznikne
Politické strany se blíží předvolební cílové rovince. Další průzkum naznačuje, že hnutí ANO se blíží k okamžiku, o němž Andrej Babiš sní, když zrovna spí, tedy že bez účasti hnutí nepůjde sestavit většinovou vládu.
Vezmeme-li vážně rok 2011 v názvu hnutí ANO, pak letos to je právě 14 let, co se politický projekt Andreje Babiše snaží uspět na tuzemské politické scéně. A vlastně se mu to z pohledu technologie moci daří mimořádně: dvě volební období bylo ve vládě, jednou byl Babiš premiérem a třetí volební období strávili v parlamentní opozici, nicméně v luxusní roli největší strany, největšího sněmovního klubu a nejhlasitějšího kritika vlády, který často určuje agendu mnohem více než vláda samotná.
Nyní ANO velmi pravděpodobně míří k dalšímu úspěchu. Ten si Babiš vysnil nejpozději v polovině tohoto volebního období a je vlastně jednoduchý: bez ANO nepůjde sestavit vládu.
Podíváme-li se na vývoj politických preferencí, Babišův sen se velmi pravděpodobně zhmotní. Ať už to bude v jakékoli podobě.
Bitcoinová kauza se resuscituje v plné nahotě. A tentokrát na to vládní strany ani nepotřebují nikoho dalšího, aby jim komplikoval předvolební situaci. Úplně stačí jejich vlastní aktivity, jak ukazuje osud „koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy“, který nyní raději končí, než aby přišel s bolestivým objasněním. Máme tu bitcoingate 2.0.
Stanislav Šulc: Bitcoingate se vrací. Je ještě absurdnější, než se zdálo. A kdo na to upozorňuje, je odejit
Páka na ODS
Nejčerstvější průzkum ukazuje jasný obrázek: strany stávající vládní koalice plus Piráti by dohromady dali maximálně 85 poslanců a další koaliční potenciál podle všeho nemají. A pokud takto dopadnou volby, je téměř lhostejné, kolik přesně poslanců bude mít ANO, ale hraničí s jistotou, že bez Babišovy partaje většinová vláda nevznikne.
Naopak. ANO se dostane do luxusního postavení, kde Babiš touží být. Na jedné straně bude moci téměř jistě poskládat pohodlnou většinovou vládu s SPD a nejspíš bude mít více než 100 poslanců i bez lidí, kteří pocházejí z menších stran kandidujících na společné kandidátce právě s Okamurovým projektem.
To pak bude dokonalá páka na to, co si Babiš a jeho nejbližší nevyřčeně přejí úplně nejvíc: vládnout v pohodlné koalici 101 až 110 poslanců s částí ODS (po rozpadnuté koalici Spolu). Je jen otázka, jestli toto je primární scénář celou dobu, nebo se k němu zástupci ANO začali klonit až poté, co více méně zkrachoval projekt Motoristů sobě.
Ten rozdíl v přístupu je markantní. Babiš dělá mítink za mítinkem, Petr Fiala chystá kampaň. Je otázkou, do jaké míry se to promítne ve volebním výsledku. Jestliže si ve Spolu myslí, že v září otočí volební preference a porazí Andreje Babiše, může být už pozdě.
Dalibor Martínek: Babiš jede jako fretka, Fiala teprve chystá „ostrou“ kampaň
ANO se daří kampaň
Samozřejmě volby jsou ještě daleko a ani nejlepší model nenaznačuje přesné rozložení sil. Co ale dá už s určitou mírou sledovat, jsou tendence. A ty rozhodně nejsou příliš nakloněné na stranu vládních stran.
Výzkumníci ukazují na to, že vývoj Spolu nesouvisí s ANO ani dalšími stranami, ale více méně výlučně se STAN. Takže právě tato dvě uskupení si mezi sebou přelévají tu dvě tu jedno procento. Vyjádřeno procenty, aktuální vládní koalice má podporu zhruba 30 procent voličů. Zda to bude spíše pro Spolu nebo STAN by pak mělo výraznější vliv na chování ODS po volbách, přičemž určitá hranice „úspěchu“ je 20 procent. Pokud Spolu bude mít méně, je to prohra, která bude mít dohru, pokud nad 20 procent, bude záležet, jak moc.
Druhá tendence je opět spíše negativní pro Spolu. ANO se vyhýbá skandálům a daří se mu kampaň. Kontaktní funguje na určité (spíše levicové) publikum, webová cílí na potenciální pravicové voliče, outdoorová pak ukazuje Babiše jako silného státníka pro složité časy a jeho nejbližší spolupracovníky jako kompetentní tým. Samozřejmě nutným kořením je nacionalismus, který si Babiš vyzkoušel již minule.
Je jedno, jestli si u toho někdo ťuká na čelo. Takto se ANO prezentuje a určitě je takto někdo bude vnímat. Naproti tomu Spolu cílí na své přesvědčené voliče. Jestli to bude stačit, ukáže první říjnový víkend.
Podstatou demokratických voleb je normální střídání vlád a nejistota, jak ty volby dopadnou. Uznat porážku ve volbách je znak normální zralé politické kultury, ale to se nám vytrácí. Babiš i Okamura straší manipulací a ukradením voleb. A polovina lidí jim to věří a myslí si, že volby zmanipuluje vláda, která se nebude chtít vzdát moci (průzkum STEM). Je to docela nebezpečné.
David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené
Chladné léto zastavilo rostoucí spotřebu elektřiny na chlazení a ulevilo přetíženým sítím i domácím rozpočtům. V červenci klimatizace často zůstaly vypnuté – a tisíce domácností tak ušetřily stovky korun.
Klimatizace letos utichly. Češi díky chladnému létu ušetřili stovky korun
