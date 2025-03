Babiš přiznal barvu, chce být premiér

Předvolební kampaň se rozjela, v potice se to mele, přemílá a testuje. Politická spojenectví ovšem ovlivní až peníze od státu. Tak uvidíme.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je oficiálním vyzyvatelem vůdce Spolu a nynějšího premiéra Petra Fialy. To je tedy novinka. Zároveň se označil za chcimíra a trumpistu. Sice se znovu prohlásil za spojence Donalda Trumpa, ale nákup stihaček F-35 kritizuje. Tvrdí totiž, že Fiala potřebuje, aby válka trvala – „straší lidi válkou, aby zakryl selhání své vlády“. Do sněmovních voleb to ještě bude kotrmelců…

Vládní koalice se v současné podobě pomalu, ale jistě rozpadá. Nedokázala ani prosadit mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, kterou sama svolala. Dolní komora návrh programu zamítla, byť se hlasování několikrát opakovalo. V posledním z hlasování chyběly vládnímu táboru dva hlasy. Ó tempora, ó mores.

Ministryně obrany Jana Černochová si stojí za svým prohlášením, že výměnou za příměří v rusko-ukrajinské válce nemohou být ústupky Kyjeva. Ukrajinci podle ní „prolili příliš mnoho krve“ na to, aby ustupovali agresorovi. Za nepřijatelné pokládá vyjádření některých státníků, například prezidenta USA Donalda Trumpa, aby Kyjev Moskvě přenechal Ruskem okupovaný Krym. Není jisté, že si tak zásadního prohlášení Trump všiml.

Prezident Petr Pavel zvažuje termín parlamentních voleb. O nových poslancích lidé rozhodnou buď během posledního víkendu v září, anebo během toho prvního v říjnu. Termín sdělí hlava státu pravděpodobně v červnu. Noví poslanci se poprvé v příštím volebním období musí sejít ve sněmovně do měsíce od konání voleb. Ustavující schůze dolní komory by se tak mohla konat na přelomu října a listopadu.

