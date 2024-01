Stanislav Šulc: Miliardový pád IPC ukazuje, že Češi pořád nechápou pojem zodpovědnost

Poslat na základě rady finančního poradce statisíce neznámé firmě s tím, že vám je zhodnotí o deset procent, když v bance nabízejí necelé procento, je hazard. Přesně tento hazard se nevyplatil již tisícovkám Čechů a další nejspíš budou následovat. Bohužel to významně poškozuje investiční klima země, bez jehož solidního fungování celá společnost bude dál strádat.

Seznam Zprávy již několik měsíců poctivě rozkrývá, co se dělo v „investiční“ společnosti Invest & Property Consulting (IPC). Tisíce klientů do tohoto podivného vehiklu naposílaly postupně 1,3 miliardy korun s vidinou zázračného zbohatnutí. To nenastalo a o peníze domnělí investoři přišli. A dozvěděli se, že ve skutečnosti poslali peníze podivným lidem v exekuci, do firem, které existovaly pár měsíců. A peníze končily v podivných firmách, často napojených na takzvaně proruskou scénu.

Nyní se Seznam Zprávy zaměřil na další antihrdiny celé kauzy – síť finančních poradců, kteří „koncákům“ tyto podivné (bez)cenné papíry prodávali. A nad větami, které tito „poradci“ pronášejí, často zůstává rozum stát.

Uprostřed ředitel Invest & Property Consulting Jan Bártl a vpravo architekt Invest & Property Consulting Oliver Kálnássy Profimedia

Každá rada drahá

Například ředitel poradenské firmy Richway Matěj Lukucz prohlásil. „Ukazovali, že dělají. Měli výsledky dokládané různými projekty. Do jaké míry to byla pravda, těžko říct,“ citují reportéři poradce. A další vyjádření je ještě šílenější.

„Poradce Lukucz vypráví, že původně klienti investovali přímo do IPC, a když firma přesměrovala toky peněz k Juračákovi, neměl prý investiční poradce důvod o tom pochybovat a neřešil to. ‚Bylo to takové komplikované,‘ dodává,“ uvedl server Seznam Zprávy.

Když se jej pak ptali na provize, situaci bagatelizoval s tím, že byly ve standardní výši obdobných investičních nástrojů.

Mimo dohled

Pády investičních schémat, která připomínají podvody, pokud jimi tedy rovnou nejsou, se v posledních letech vrší. Dobíhá totiž doba, kdy maturují korporátní dluhopisy z druhé poloviny minulé dekády, kdy si řada podivných firem vydala menší emise, které nepodléhaly dohledu regulačních orgánů (tedy do 1 milionu eur či ekvivalentu v korunách).

Tyto firmy lákaly na vysoké zúročení, vybraly peníze a pak přišla řada neočekávaných události typu pandemie covidu či extrémní inflace a nárůstu úroků. Z byznysových plánů řady těchto emitentů dluhopisů pak mnoho nezbylo. Pokud tam vůbec kdy nějaká byznysová podstata byla.

Zodpovědnost nula

Nejhorší pak na tom celém je, že zodpovědnosti se zříkají téměř všichni. Malá eseročka, která emitovala neuvěřitelné objemy dluhopisů, se prostě a jednoduše pošlou do insolvence, jejich jednateli jsou často nebožáci, na kterých si nikdo nic nevezme.

Poradci, kteří tyto investice nabízeli, se zaštiťují dobrou vírou. A samotní investoři také svůj díl viny na tom, že dali peníze zjevným hochštaplerům, a to navzdory všeobecným varováním v tradičních médiích, také přijmou jen velmi těžko. Pokud vůbec.

Investice je holt riziko

Pro Čechy, kteří se investovat stále teprve učí, pády typu IPC jsou extrémně nebezpečné. Ve společnosti, která je náchylná nedůvěřovat ničemu, dávají další argument typu „všichni jsou jen podvodníci a zloději“.

Investiční klima tak opět zamrzne a povede to k využívání maximálně spořících účtů a termínovaných vkladů. Což dál povede k tomu, že společnost nebude bohatnout tak, jak by mohla, kdyby byla dostatečně investičně gramotná. Dokud ale nepochopí, že základem takové zdravé společnosti je zodpovědnost na všech úrovních, moc rychle se posouvat nebudeme.

